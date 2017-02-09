Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:58 0

Китайцы, не увидевшие северное сияние, напали на финских гидов

Китайцы, не увидевшие северное сияние, напали на финских гидов
Фото: Фото: Globallookpress.com

Разочарованные китайские туристы напали на финских гидов, поняв, что им не удастся увидеть обещанное северное сияние. Об этом рассказывает ИА «Дейта» со ссылкой на телеканал NRK.

Инцидент произошел в городе Рованиеми в Лапландии. Полюбоваться красивейшим природным явлением гостям из КНР помешала густая облачность. Разгневанные туристы, осознав, что дорогостоящий вояж не сулит ожидаемого результата, окружили гидов.

Сотрудники местной турфирмы не смогли самостоятельно разрешить конфликт и вызвали стражей порядка. Прибывшие правоохранители разъяснили китайским гражданам, что экскурсоводы при всём желании не способны повлиять на природное явление. Однако организаторам тура «Охота за северным сиянием» стоило известить своих клиентов, что подобное может произойти, добавили полицейские.

В сентябре прошлого года сообщалось, что финский отель в том же Рованиеми нанял смотрителя за полярным сиянием. Такой сотрудник должен будить постояльцев, как только заметит свечение в небе, чтобы те смогли полюбоваться зрелищем.

Просмотров всего: 364

#Китай #природа #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Благовещенске в ДТП пострадала пассажирка такси
Происшествия 2

У благовещенцев «хотел купить» мебель мошенник
Происшествия 5

К пожару в областной больнице привел загоревшийся принтер
Общество 5

Над Амуром не дают запускать фонари