Китайцы, не увидевшие северное сияние, напали на финских гидов

Фото: Фото: Globallookpress.com

Разочарованные китайские туристы напали на финских гидов, поняв, что им не удастся увидеть обещанное северное сияние. Об этом рассказывает ИА «Дейта» со ссылкой на телеканал NRK.

Инцидент произошел в городе Рованиеми в Лапландии. Полюбоваться красивейшим природным явлением гостям из КНР помешала густая облачность. Разгневанные туристы, осознав, что дорогостоящий вояж не сулит ожидаемого результата, окружили гидов.

Сотрудники местной турфирмы не смогли самостоятельно разрешить конфликт и вызвали стражей порядка. Прибывшие правоохранители разъяснили китайским гражданам, что экскурсоводы при всём желании не способны повлиять на природное явление. Однако организаторам тура «Охота за северным сиянием» стоило известить своих клиентов, что подобное может произойти, добавили полицейские.

В сентябре прошлого года сообщалось, что финский отель в том же Рованиеми нанял смотрителя за полярным сиянием. Такой сотрудник должен будить постояльцев, как только заметит свечение в небе, чтобы те смогли полюбоваться зрелищем.

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