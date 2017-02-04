Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:51 0

Амурских педагогов и студентов приглашают на конкурс с призовым фондом 30 миллионов рублей

Амурских педагогов и студентов приглашают на конкурс с призовым фондом 30 миллионов рублей

Амурчан приглашают принять участие в конкурсе грантов для студентов и педагогов, призовой фонд которого составляет 30 миллионов рублей. На конкурс заявились участники из 81 субъекта Федерации, при этом имеется всего две заявки от амурчан. Стать участником можно до 14 февраля.

Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Выготского стартовал 1 декабря. Организует его «Рыбаков фонд». Конкурс рассчитан, прежде всего, на студентов и педагогов, которые работают или готовятся работать с детьми дошкольного возраста. Подробности можно узнать на официальном сайте http://konkurs.rybakovfond.ru.

От Амурской области на конкурс пока подано две заявки. Прием завершится 14 февраля, подведение итогов состоится 26 апреля 2017 года.

Просмотров всего: 659

#вузы #дети #конкурсы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 30

Пять школ Благовещенска вошли в список лучших среди 23 тысяч учебных заведений России
Общество 3

Телекомпания «Альфа-канал» начинает развивать детское направление
Общество

Маленькому благовещенцу Ване Буржинскому требуются средства на лечение ДЦП
В России и мире

Под Хабаровском девочка умерла после укуса собаки в шею