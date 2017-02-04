Амурских педагогов и студентов приглашают на конкурс с призовым фондом 30 миллионов рублей

Амурчан приглашают принять участие в конкурсе грантов для студентов и педагогов, призовой фонд которого составляет 30 миллионов рублей. На конкурс заявились участники из 81 субъекта Федерации, при этом имеется всего две заявки от амурчан. Стать участником можно до 14 февраля.

Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Выготского стартовал 1 декабря. Организует его «Рыбаков фонд». Конкурс рассчитан, прежде всего, на студентов и педагогов, которые работают или готовятся работать с детьми дошкольного возраста. Подробности можно узнать на официальном сайте http://konkurs.rybakovfond.ru.

От Амурской области на конкурс пока подано две заявки. Прием завершится 14 февраля, подведение итогов состоится 26 апреля 2017 года.

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