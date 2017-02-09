Военно-патриотическое воспитание Белогорска оценили представители Министерства обороны РФ

На практике и теории работу по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, организации пятидневных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы по военно-патриотическому воспитанию молодежи показали сегодня в Белогорске. Фоторепортаж на белогорск.рф в разделе «В объективе».

С рабочим визитом город посетили представители Министерства обороны РФ. В составе делегации старший офицер-оператор главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Тимофей Плаксин, советник управления государственно-патриотического воспитания главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации Владислав Синькевич. Поучаствовали в проверке эффективности работы военный комиссар Амурской области Анатолий Хохлюк, министр образования и науки региона Марина Селюч, военный комиссар Белогорска, Белогорского и Серышевского районов Сергей Ревин.

Делегация посетила несколько образовательных организаций города. Первой из них стала школа № 5. Замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова рассказала о работе по военно-патриотической воспитанию на территории муниципалитета.

- В Белогорске работает зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, членами которого являются представители администрации города, Комитета по образованию, образовательных организаций, военно-патриотических клубов, военкомата, общественных объединений. В целях экономии времени и полноты поставленной работы показали видеофильм, – отметила она. – В образовательных организациях города на постоянной основе работают 3 военно-патриотических клуба и 5 военно-патриотических объединений, с общим охватом более полутысячи школьников. В кадетских классах обучаются более 700 юных белогорцев. В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию налажено межведомственное взаимодействие с командованием 35-й Армии и военным комиссариатом. Ежегодно проводятся спартакиада допризывной молодежи, учебные сборы, Дни призывника, смотры строя и песни, фестиваль инсценированной песни, акция «Бессмертный полк».

В образовательном учреждении гостей также познакомили с работой поискового объединения «Возрождение». В гимназии № 1 рабочая группа посетила военно-спортивную эстафету «Гонка героев». Ее участниками стали команды военно-патриотических объединений города. Они продемонстрировали строевую подготовку. Воспитанники клуба «Зенит» выступили с показательными выступлениями. Побывала делегация и в тире гимназии. Некоторые из гостей выполнили пробные упражнения по стрельбе из лука.

- Ребята молодцы! Замечательно, когда у подрастающего поколения есть блеск в глазах, – оценили мастерство военно-патриотических объединений Белогорска представители Минобороны страны. Хорошую оценку получили и преподаватели основ безопасности жизнедеятельности.

Посетила делегация аллею Героев и мемориал воинской Славы. Фото на память – у первого в России памятника «Вежливому солдату». С городской достопримечательностью гостей познакомил глава Белогорска Станислав Мелюков.

Завершился визит в школе № 4. Здесь состоялось занятие объединения военно-патриотического клуба «Зенит». На память делегации вручили наборы сувенирной продукции #БелогорскГородВежливыхЛюдей, в том числе и дневники и тетради из серии «Вежливые люди». Канцелярские принадлежности по решению главы города выпустили в рамках поддержки военно-патриотического воспитания для белогорских школьников 1-4 классов. Ученические тетради с изображением памятника «Вежливым людям» и эмблемой юнармейского движения и дневники школьники получили 1 сентября 2016 года.

В целях продвижения всероссийского военно-патриотического общественного движения юнармия в сентябре 2016 года совместно с командованием 35-й Армии проведен межмуниципальный слет среди воспитанников ВПК. В декабре прошлого года Белогорцы стали участниками слета юнармии в Москве.

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