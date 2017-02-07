Телекомпания «Альфа-канал» начинает развивать детское направление

Телекомпания «Альфа-канал» приглашает детей от 6 до 16 лет отдохнуть, а заодно поучиться в телевизионном языковом лагере «Академия Альфы». Смена будет проходить на весенних каникулах с 23 по 30 марта. В программе – мастер-классы от редакторов популярных программ, уроки английского и ещё немало интересного. Участников ждут сюрпризы.

Попасть в Нарнию, только телевизионную – такова идея второй смены «Академии Альфы». В прошлый раз тематикой лагеря были «Звёздные войны».

«На всей смене детей будут сопровождать герои саги "Хроники Нарнии". Это главный герой Фавн – Тунус, а также снежная королева, которая будет строить им козни на протяжении всей смены. Это будет, естественно, лев Аслан, который будет помогать им, который будет учить их, как преодолевать трудности», – рассказывает руководитель телевизионного языкового лагеря «Академия Альфы» Ксения Атакова.

Одновременно участники будут погружаться в тайны телевидения. На этот раз организаторы приготовили для них ещё больше практических занятий и пригласили ещё больше гостей.

«Мы решили в этом году усилить телевизионную часть, то есть дети будут снимать телевизионные программы с нашими ведущими. Например, будут снимать "Инструкцию". Они будут сами в роли дежурных по рубрике. Они будут снимать "Сканер", свой, детский. Конечно, не такой криминальный, а какой-то вот в детском стиле – с Максимом Ивановским. Затем они будут задавать "Простые вопросы" друг другу», – делится куратор телевизионного языкового лагеря Оксана Руденко.

Ведущие Илья Дементьев, Максим Ивановский, редактор «Инструкции про применению» Дарья Юрьева, корреспондент службы новостей Ирина Стругачева, оператор «Альфа-канала» Андрей Молев расскажут и покажут, как создают программы. Ведущая «Альфа-новостей» Нино Кохреидзе расскажет, как работать в студии.

Детям дадут уроки ораторского мастерства, научат брать интервью, вести прямые эфиры. Школьники научатся работать в кадре, писать телевизионные тексты, а главное – сами будут вести программы.

«Для детей постарше там будет более серьёзный подход. Какие-то навыки, профессиональные секреты будем рассказывать. А для ребят помладше будет всё в весёлой игровой форме. Дети увидят, как выставлять свет для записи программ. Дети увидят, как выставляются камеры, ведётся работа с ведущим. Что в какой последовательности происходит», – говорит преподаватель телевизионного языкового лагеря Андрей Молев.

На турбазе «Мухинка», где будет проходить смена, также разместят студию программы «Мастер вкуса». Её ведущими и гостями будут сами дети.

«Что там будет? Конечно, в первую очередь, какое-то безумно вкусное блюдо. Надеюсь, очень-очень сладкое. Потому что детский организм нуждается в конфетах и различных пирожных. И, конечно же, мы будем говорить. Потому что "Мастер вкуса" – это не только готовка, а в первую очередь – люди, которые к нам приходят, с которыми мы общаемся», – рассказывает ведущий программы «Мастер вкуса» Илья Дементьев.

Кроме телевизионных дисциплин, ребят ждут уроки английского. В смене планируется участие преподавателей БГПУ и иностранного гостя, а также игры, спортивные соревнования, викторины, квесты. Организаторы обещают – скучно не будет. Двери в сказочный мир Нарнии распахнутся 23 марта.

Смена «Хроники Нарнии» открывает работу телевизионного языкового лагеря. В планах телекомпании проводить такие же смены на летних, осенних и зимних школьных каникулах. Тематики будут разными, но телевизионная и языковая части останутся неизменными.

Справки по телефонам (4162) 204-204, 8-9145-500-130.

Также на Амур.инфо проходит онлайн-конференция с помощником руководителя лагеря Ириной Шинкеевой.

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#дети #образование #СМИ

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