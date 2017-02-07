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7 февраля 2017, 18:20 10

Пропавшую жительницу Благовещенска через три дня нашли на улице

Пропавшую жительницу Благовещенска через три дня нашли на улице

Во вторник, 7 февраля, в Благовещенске нашли 22-летнюю девушку, которая ушла из дома 4 февраля. Полицейские проверяли подвалы, чердаки зданий, парки, а нашли ее на улице Театральной областного центра.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенские полицейские объявили в розыск Викторию Давыдову 1995 года рождения, которая ушла из дома и не вернулась.

На поиски пропавшей нацелили все наружные службы полиции. Полицейские обследовали все возможные места нахождения девушки, проверяли подвалы, чердаки зданий, парки, опрашивали родных, друзей и соседей пропавшей. Информация о разыскиваемой была размещена в областных СМИ.

7 февраля, около 17:00 часов сотрудники уголовного розыска обнаружили девушку в районе улицы Театральной. Полицейские доставили благовещенку в отдел внутренних дел для установления всех причин и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 4453

#происшествия

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • naryshkin898

    naryshkin898
    13 часов назад

    Всему виной переходный возраст ...

  • Myxira

    Myxira
    13 часов назад

    naryshkin898

    Всему виной переходный возраст ...



    Медленно переходит?

  • Модератор

    Модератор
    13 часов назад

    Куда же он в 22 переходит?

  • vertex

    vertex
    13 часов назад

    Было 20, стало 22. Как быстро летит время.

  • naryshkin898

    naryshkin898
    13 часов назад

    У всех он может проходить в разное время , это психологическое состояние

  • апчхее

    апчхее
    13 часов назад

    Как куда?далее по списку-в 45 она ягодка опять!Ну затянулся переход оооччень

  • апчхее

    апчхее
    13 часов назад

    vertex

    Было 20, стало 22. Как быстро летит время.



    День рожденья

    Отмечалис

  • Модератор

    Модератор
    13 часов назад

    Так Вы внимательнее читайте



    Благовещенские полицейские объявили в розыск горожанку. Виктория Давыдова 1995 года рождения 4 февраля ушла из дома и не вернулась.

    Виктории на вид 20 лет,

  • V.M.

    V.M.
    12 часов назад

    Спасибо полицейским за работу.

  • Соната

    Соната
    11 часов назад

    что случилось с ней? Сама бродила или после чего...

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