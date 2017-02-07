Пропавшую жительницу Благовещенска через три дня нашли на улице

Во вторник, 7 февраля, в Благовещенске нашли 22-летнюю девушку, которая ушла из дома 4 февраля. Полицейские проверяли подвалы, чердаки зданий, парки, а нашли ее на улице Театральной областного центра.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенские полицейские объявили в розыск Викторию Давыдову 1995 года рождения, которая ушла из дома и не вернулась.

На поиски пропавшей нацелили все наружные службы полиции. Полицейские обследовали все возможные места нахождения девушки, проверяли подвалы, чердаки зданий, парки, опрашивали родных, друзей и соседей пропавшей. Информация о разыскиваемой была размещена в областных СМИ.

7 февраля, около 17:00 часов сотрудники уголовного розыска обнаружили девушку в районе улицы Театральной. Полицейские доставили благовещенку в отдел внутренних дел для установления всех причин и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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