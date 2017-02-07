Бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта 2017 года

С 1 марта 2017 года будет прекращена бесплатная приватизация жилых помещений. Программа бесплатной приватизация жилья в России была запущена в 1992 году. Власти планировали завершить ее еще в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса, но сроки постоянно откладывались.

Приватизация жилья прекращается 1 марта 2017 года, однако для ряда категорий россиян будет сделано исключение. Госдума приняла в первом чтении поправки о продлении бесплатного оформления жилья в собственность для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилье, и жителей Крыма и Севастополя. Все они смогут воспользоваться своим правом до 1 января 2020 года.

Список тех, кому оставят указанное право, может расшириться. Это может произойти за счет тех очередников, кто был принят на учет до 1 марта 2005 года и до сих пор ожидает жилья. До конца программы по приватизации жилья осталось три недели, последняя дата подачи заявления на приватизацию – 28 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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