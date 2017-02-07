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7 февраля 2017, 18:59 9

Бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта 2017 года

С 1 марта 2017 года будет прекращена бесплатная приватизация жилых помещений. Программа бесплатной приватизация жилья в России была запущена в 1992 году. Власти планировали завершить ее еще в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса, но сроки постоянно откладывались.

Приватизация жилья прекращается 1 марта 2017 года, однако для ряда категорий россиян будет сделано исключение. Госдума приняла в первом чтении поправки о продлении бесплатного оформления жилья в собственность для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилье, и жителей Крыма и Севастополя. Все они смогут воспользоваться своим правом до 1 января 2020 года.

Список тех, кому оставят указанное право, может расшириться. Это может произойти за счет тех очередников, кто был принят на учет до 1 марта 2005 года и до сих пор ожидает жилья. До конца программы по приватизации жилья осталось три недели, последняя дата подачи заявления на приватизацию – 28 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Просмотров всего: 733

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Karasik

    Karasik
    12 часов назад

    Приватизация жилья НЕ прекращается 1 марта 2017 года.Так Точнее.

  • 55

    55
    12 часов назад

    Да достала эта едросня. Ждём желательный сырпридаток...

  • Petta

    Petta
    12 часов назад

    Госдума уже предложила продлить до 2019 года

  • full

    full
    11 часов назад

    Petta

    Госдума уже предложила продлить до 2019 года



    Какая неожиданность.

  • Petta

    Petta
    8 часов назад

    Уже предложили бессрочную

  • Трамп

    Трамп
    8 часов назад

    3.4

  • Хлебуш

    Хлебуш
    1 час назад

    Да и зачем оно сейчас нужно...

  • вот такой вот

    вот такой вот
    1 час назад

    фейковая новость

  • Трололошевич

    Трололошевич
    2 минуты назад

    устаревшая новость. в утиль

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