Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Борис Белобородов и Дмитрий Кутека

Утром в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я так дУмаю!». Гость программы – председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов. Тема – итоги VIII внеочередного съезда. Предпринимательское сообщество и жизнь. Ведущие – Михаил Митрофанов и Илья Кутырев.

Днем гостем эфира станет начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Благовещенска Дмитрий Кутека. Тема беседы – «Лыжня России – 2017». Начало регистрации участников. Ведущие – Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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