В Благовещенске случился проектный бум

В зале Общественно-культурного центра встречали Год экологии и подвели итоги минувшего года, который был посвящён российскому кинематографу. Все, кто осуществил в прошлом году проекты по развитию и улучшению жизни в Благовещенске, получили заслуженные награды. Там же назвали победителей конкурса на предоставление муниципального гранта в сфере культуры и искусства на 2017 год.

На церемонии выступили лучшие художественные коллективы города. Почётными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела, законодательного собрания, администрации города наградили преподавателей, работников Городского дома культуры и его филиалов, работников муниципальной библиотечной сети.

На церемонии назвали тех, кто сможет реализовать свои проекты в наступившем году. «Если мы говорим пока ещё без проектов этого года – потому что их предстоит реализовать, за пять лет реализовано 94 проекта, а это и труд добровольцев, это и социальные партнёры – таких денег оказалось в два раза больше, чем выделил бюджет. На них потрачено 14 миллионов бюджетных средств и 32 миллиона вне бюджета», – прокомментировала начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

На рассмотрение конкурсной комиссии было подано 63 проекта от 37 муниципальных учреждений культуры и различных общественных организаций. В администрации считают, что в этом году был настоящий проектный бум: три заявки на одни грант.

Идеи проектов – самые разные – от издания всевозможной полиграфической и сувенирной продукции, книг, проведения развлекательных и праздничных мероприятий до организации конкурса парковых скульптур, создания «Салона классической музыки», балетной школы и даже студии детской мультипликации.

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