В Благовещенске впервые предложили сдать ЕГЭ родителям выпускников

В Благовещенске впервые вместо учеников за парты сели родители для того, чтобы написать единый государственный экзамен по русскому языку. Поучаствовать в нем решили 30 человек. Родители должны были за 40 минут выполнить задания с выбором ответа и написать эссе. А также пройти все необходимые процедуры, которые обязательны для выпускников.

У Елены Волковой в 2017 году дочь окончит 11 класс и уже готовится к предстоящим экзаменам. Освежить память пришлось и маме. Елена Волкова – по профессии бухгалтер. Выпускные экзамены в школе она сдавала более 30 лет назад по билетам. ЕГЭ тогда не было. Поэтому познакомиться с новой формой итоговой аттестации Елена решила сама.

«Потому что просто интересно проверить свои силы и посмотреть, что испытывают дети в этот период. Читала, правила, вспоминала. Ребенок помогал, меня маленько натаскивал. И посредством Интернета готовилась», – рассказала Елена Волкова.

В двух аудиториях разместились 30 человек. Сдать ЕГЭ по русскому пришли не только родители, но и амурские писатели и местные депутаты. Заксобрание представили Юрий Кушнарь и Олег Имамеев. Сели за парту бывший ректор БГПУ Юрий Сергиенко и областной министр образования Марина Селюч.

Процедура сдачи экзамена та же, что и для детей. Пройти через металлоискатель и показать паспорт требуется для того, чтобы экзаменующиеся не пронесли с собой в аудиторию телефоны, калькуляторы, различные гаджеты. За них могут отстранить от экзамена. Пронести шпаргалки и тем более воспользоваться ими – очень сложно, заверяют организаторы ЕГЭ. Мамы и папы, так же как и их дети, выполняли задания под прицелом видеокамер.

Родителям показали, как правильно заполнять экзаменационные бланки – они такие же, как будут и у их детей на ЕГЭ. А вот сами контрольно-измерительные материалы отличались от оригинальных. Их специально напечатали для мам и пап, оставив лишь часть заданий единого госэкзамена. Они должны были решить 15 заданий с выбором ответа из первой части и написать эссе на основе заданного текста – во второй. А вот школьникам предстоит решить 24 задания и написать сочинение. На это у них будет четыре часа.

Родителям дали 40 минут, после чего они поделились впечатлениями: «Нельзя решить, просто опираясь на свой опыт. Нужны специальные знания, например, фразеологизм, метафора – мы уже просто этого не помним»; «Не хватило времени, но в целом нормально всё»; «Тяжело именно понять задание, вчитаться и правильно его оформить. Вот в этом сложность».

Именно родители должны помочь выпускникам снять моральное напряжение. Поэтому и решили провести вот такую всероссийскую акцию для мам и пап. Чтобы, написав ЕГЭ, они поняли: каково это – решать экзаменационные тесты.

«Мы надеемся, что все, кто принимают участие сегодня в экзамене, станут помощниками, чтобы ЕГЭ в Амурской области проходил прозрачно, честно. Детям не надо ничего бояться, ничего неожиданного здесь нет. И контрольно-измерительные материалы, которые публикуются во всех СМИ, – они все доступны и апробированы взрослыми людьми», – рассказала министр образования Амурской области Марина Селюч.

Свои результаты родители узнали почти сразу. Каждый из них получил за работу определенное количество баллов и сертификат участника единого госэкзамена для взрослых.

В 2017 году существенных изменений в едином государственном экзамене не будет. Главное новшество – тестовую часть контрольно-измерительных материалов заменят на опрос. Теперь выпускникам, сдающим ЕГЭ по гуманитарным предметам, придется письменно отвечать на вопросы, а не выбирать варианты ответа в первой части. В вариантах по биологии и химии сократилась количество заданий.

Зато в следующем году изменения в ЕГЭ будут более существенные. Экзамен по русскому будет состоять из двух частей – аудирования, когда текст будет зачитываться вслух, и письменной части. Также в 2018 году планируют добавить к русскому языку и математике ещё один обязательный предмет.

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