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7 февраля 2017, 17:17 5

Благовещенцев приглашают на концерт пианиста-виртуоза Алексея Набиулина

Благовещенцев приглашают на концерт пианиста-виртуоза Алексея Набиулина
Фото: kudago.com

В Благовещенске выступит известный пианист-виртуоз Алексей Набиулин. Исполнители такого уровня на Дальний Восток приезжают не часто. Концерт состоится в Амурской областной филармонии 12 февраля в рамках абонемента «Музыкальные встречи».

Свой первый сольный концерт Алексей Набиулин сыграл в 9 лет, уже в 14 лет, во время турне по Германии, его назвали «русским вундеркиндом». Сейчас преподаватель Московской консерватории, пианист Алексей Набиулин признан музыкальным мировым сообществом одним из самых рейтинговых исполнителей. Тем не менее он находит время для поездок по разным отдалённым уголкам родной страны. У него достаточно плотный график, но в этом году артиста удалось пригласить на Дальний Восток.

«Я призываю всех прийти – это будет незабываемый вечер виртуоза в нашем новом зале. Вы получите настоящее эстетическое удовольствие, и это те эмоции, за которыми люди иногда едут в столицу», – поделилась директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Алексей Набиулин не знал ни одного поражения в международных музыкальных конкурсах с первого юношеского международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве, который для музыканта как олимпийская медаль. Позже Алексей станет лауреатом и дипломантом всевозможных международных и всероссийских конкурсов и обладателем специальных призов Московской консерватории и телеканала «Культура».

Сейчас Алексей Набиулин активно сотрудничает с крупнейшими оркестрами мира, играет на самых интересных музыкальных фестивалях. С 2012 года Алексей Hабиулин совмещает исполнительскую деятельность с преподаванием в Московской консерватории. Несмотря на то, что маэстро выступает на самых престижных концертных площадках в Нью-Йорке, Лондоне, Дублине, Мюнхене, в Монте-Карло и других городах, в областной филармонии сообщили: в его райдере лишь один пункт – хорошо отстроенный рояль.

В Благовещенске 12 февраля маэстро исполнит «Крейслериану» Шумана, «Прелюдию» Де Бюсси и сонату Скрябина. Билеты стоят 500-700 рублей. Концерт начнётся в 18:30.

Просмотров всего: 313

#концерты #культура #отдых

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Комментарии
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  • Kulibin

    Kulibin
    13 часов назад

    Лоб у него такой же как и у Эльвиры. Наверное брат. Гении они такие.

  • igorstesin589

    igorstesin589
    13 часов назад

    Размер головы не влияет на ум. Но Алексей Набиулин поистине талантливый человек

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    11 часов назад

    Эльвира то же "виртуоз"

  • full

    full
    11 часов назад

    igorstesin589

    Размер головы не влияет на ум. Но Алексей Набиулин поистине талантливый человек



    Размер головы не влияет на ум? А что влияет, размер обуви?

  • OT

    OT
    11 часов назад

    А виолончели участвуют на концерте или они там в офшоре остались?.

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