«Альфа-каналу» 16 лет: история «Простых вопросов»

«Альфа-канал» продолжает рассказывать о своих программах. На это раз речь пойдет о «Простых вопросах». Едва ли не каждый день порог студии переступают новые гости. Ведущие уже и не вспомнят, сколько человек отвечали им на вопросы. Но случаются разговоры, которые трудно забыть.

«Дорогих гостей было немало, но что на поверхности сердца лежит – это наша оперная дива, народная артистка СССР Елена Образцова. Она приезжала за год до смерти к нам. Пришла на программу, и мне говорят, что Образцова не хочет идти к нам в студию! Я кубарем скатываюсь на первый этаж. Стоит мировая оперная дива и говорит: "Сколько мне лет, ты знаешь? Я что, Кащей Бессмертный? У вас лифта нет, и я буду по лестнице корячиться?" Уговорил ее. Так она оперлась на мою руку и поднялась к нам на этаж. Хорошую программу записали», – поделился воспоминаниями ведущий программы «Простые вопросы» Александр Ярошенко.

Задавать «Простые вопросы» в 2001 году придумала журналист «Альфа-канала» Жанна Одинцова. Она же стала первой ведущей. Сейчас Жанна – помощник премьер-министра Дмитрия Медведева.

За 16 лет в студии этой программы побывало много людей. По скромным подсчетам, на вопросы ведущих отвечали три тысячи гостей. Одним из именитых был нынешний министр обороны Сергей Шойгу. Он был на «Альфа-канале» в 2003 году.

Узнать, кто отвечал в студии на простые вопросы, а кто их задавал, можно пройдясь по коридорам телекомпании. Фотографии с их изображениями висят на стенах. Ведущими были Эльвира Оверченко, Игорь Горевой, Сергей Логвинов, Павел Савинкин, Наталья Овсийчук, Артем Александров. Сейчас программу ведут Наталья Шлямова, Алексей Воскобойников, Александр Ярошенко и Оксана Руденко.

В студию приходили и политики, и общественники, и люди с необычными увлечениями, и певцы, и артисты. С последними договориться на интервью бывает сложнее всего.

«Сложно всегда договориться на интервью с артистами, они уже ненавидят всех журналистов. Это длительный период договоренностей. Например, Пьер Ришар дал интервью только "Альфа-каналу"», – рассказала продюсер программы «Простые вопросы» Оксана Руденко.

Впрочем, в студии бывают не только люди, но и животные. Некоторые гости пугают звериным оскалом. После одного из таких визитов ведущая Наталья Шлямова призналась – от страха боялась забыть все вопросы. Но ко всеобщему облегчению тигрице из приезжего цирка Наташа показалась неаппетитной.

«Это было очень боязно. Она все время лизала пол где-то у моих ног, она кусала ботинки дрессировщика, она рычала и ходила. Надо отдать должное выдержке этой тигрицы, я увидела, что у нее есть большой опыт работы в студии, и она, слава богу, никого не попробовала на зуб», – сказала ведущая Наталья Шлямова.

Но главными героями программы, конечно, остаются люди. Создатели этой программы когда-то сомневались, что жанр интервью будет таким телевизионным долгожителем. Казалось, что список тем и поток гостей когда-нибудь иссякнет. Но нет – снова и снова жизнь предлагает новых героев и новые вопросы к ним.

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