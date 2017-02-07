В 2017 году на высокотехнологичную медпомощь амурчанам выделили полмиллиарда рублей

В 2017 году список бесплатных услуг высокотехнологичной медицинской помощи расширился. Его пополнили 4 метода лечения из педиатрии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и гинекологии. В этом году на медпомощь подобного рода Амурской области выделили более 500 миллионов – на 100 больше, чем в прошлом. На этот год запланировано около 3 000 бесплатных госпитализаций.

Сегодня высокотехнологичную медпомощь амурчане могут получить бесплатно по 16 профилям: абдоминальной хурургии, акушерству и гинекологии, ортопедии и другим. Как сообщало Амур.инфо, Фонд обязательного медицинского страхования может теперь оплатить процедуру ЭКО всем бесплодным парам. Раньше в регионе такую услугу предоставляли только женщинам с непроходимостью маточных труб или их отсутствием – всего более 100 видов медицинских услуг.

В этом году за счёт средств ОМС медики стали применять ещё четыре высокотехнологичных метода лечения – в их числе имплантация двухкамерного кардиостимулятора, лечение миокардита и некоторых заболеваний в области урологии и гинекологии. Средняя стоимость подобных операций – от 70 000 до более чем 300 000 рублей. В общей сложности на высокотехнологичную медпомощь в этом году выделят около 500 миллионов рублей.

«Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи определяет врач, который проводит диагностику, лечение, и он оформляет направление на госпитализацию с учётом диагноза», – комментирует начальник отдела персонифицированного учёта территориального Фонда обязательного медицинского страхования Ольга Богомаз.

В Амурской области помощь с применением высоких технологий оказывают шесть медицинских учреждений: областные больницы для взрослых и детей, Благовещенская городская больница, областной онкодиспансер, кардиохирургический центр АГМА и частная клиника «Мицар». Если в регионе какое-то лечение специалисты провести не могут, пациента направят в клинику в другом субъекте.

«Медицинскую помощь амурчане получали в клиниках Новосибирска, Хабаровска, в Москве, в Санкт-Петербурге. Но это только при наличии направления», – делится Ольга Богомаз.

В прошлом году бесплатную высокотехнологичную медпомощь в других городах получили 170 амурчан, в то время как в наш регион были направлены 55 человек, в основном это жители Дальнего Востока. Долго ли пациенту дожидаться подобной помощи, зависит от состояния здоровья, а также очереди. В Фонде обязательного медицинского страхования поясняют – она занимает в среднем не больше месяца. Если же определённый вид бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи не включен в программу ОМС, получить её можно через министерство здравоохранения.

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