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7 февраля 2017, 16:35 35

Благовещенка утверждает, что ей нагрубили в такси и высадили в незнакомом месте

Благовещенка утверждает, что ей нагрубили в такси и высадили в незнакомом месте

В амурское управление Роспотребнадзора обратилась благовещенка Анна. Молодая женщина пожаловалась на некачественное оказание услуг. В заявлении Анна указала, что она с друзьями ночью вызвала такси. В приехавшей машине, кроме водителя, сидел еще один мужчина. Он указывал водителю, куда ехать, причем маршрут отличался от требуемого, грубил пассажирам. Потом в незнакомом месте велел им выйти из машины, заявив, что это его такси.

«Это случилось в ночь с 3 на 4 февраля, – рассказывает Анна. – В четвертом часу ночи мы собрались ехать из ночного бара по домам. Втроем – я, моя подруга и молодой человек. Вызвали такси "Копеечка". Приехала машина, в которой, кроме водителя, сидел еще один мужчина. Когда мы поехали, незнакомый мужчина – по виду нетрезвый – начал влезать в наш разговор, грубить, говорить, что он владелец такси. Он постоянно указывал водителю, куда ехать. Так мы ехали примерно 10 минут – совершенно не туда, куда заказывали. И, наконец, этот мужчина велел водителю остановиться и сказал нам выходить, потому что это его такси».

«Мы тут же позвонили диспетчеру и сообщили о происшествии. Она сказала, что позвонит водителю. Водитель же в это время заблокировал двери и уехал», – добавила Анна. Компании пришлось снова вызывать такси и выбираться из малознакомых мест.

Благовещенка признается, что все они были шокированы случившимся. Но успели сфотографировать машину.

Управляющий такси Сергей Червяков корреспонденту ИА «Амур.инфо» заявил, что о происшедшем не знает и очень сомневается в том, что такое возможно. «Я каждое утро просматриваю табель происшествий – с подобной ситуацией не сталкивался. Вероятно, люди не обратились к диспетчеру. Потому и мы ничего не могли предпринять», – сказал он.

Управляющий заявил, что в такси, в принципе, не могло быть никого, кроме водителя. «В этом сама суть нашей услуги. Клиент вызывает такси именно потому, что хочет ехать один, – пояснил Сергей Червяков. – Бывали у нас случаи, когда водители ездили со своими женами, например. Но, как только клиент звонил диспетчеру, от водителей сразу требовали высадить жен».

По словам управляющего, людям, обратившимся в редакцию ИА «Амур.инфо», следовало сразу же позвонить диспетчеру. Сергей Червяков записал номер машины и пообещал провести внутреннюю проверку.

Просмотров всего: 3695

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (35) Обсудить на форуме
  • Боярникова

    Боярникова
    15 часов назад

    Сама лично раньше ездила на этом такси, после одного инцидента в слезах пришлось умолять "водителя" остановить машину и высадить меня. Он одновременно разговаривал по телефону и курил и при этом я находилась в машине с маленьким ребенком, после первой просьбы закрыть окно и убрать сигарету я услышала в свой адрес оскорбления и что я якобы должна ехать и молчать, что он почти даром везет меня на два адреса, я была в шоке! я сняла все это на телефон, позвонила диспетчеру, меня выслушали сказали перезвонят, до сих пор жду звонка!!! спустя некоторое время я видела этого же таксиста на той же машине!!! Я так понимаю мне надо было с этой записью сразу в полицию идти!

  • Наталья Ф.

    Наталья Ф.
    15 часов назад

    Аналогичный случай был, с этим же такси, 22 декабря. Вызвала такси Копеечка, через 5 минут звонит номер Копеечки, и голос в трубке еле лыко вяжет "Здрасьте, это такси, вы не против, если мы не одни поедем?". Я сперва даже не поняла, что он несет, переспросила, что именно он имеет ввиду, пьяный голос ответил "Ну мы это.. с товарищем будем, с ним поедем". Я ответила "Поезжайте куда хотите со своим товарищем" и вызвала другое такси. Копеечку больше не буду вызывать, ну их нафиг, то товарищи, то еще кто...

  • Новская

    Новская
    14 часов назад

    так не удивительно для этого такси...

  • ФИО

    ФИО
    14 часов назад

    А почему обратилась в СМИ, а не в службу такси? Ну обычно если нагрубили, то сообщать следует руководству, чего трагедию то разыгрывать? Грубиянов везде хватает.

  • Громова

    Громова
    14 часов назад

    ФИО

    А почему обратилась в СМИ, а не в службу такси? Ну обычно если нагрубили, то сообщать следует руководству, чего трагедию то разыгрывать? Грубиянов везде хватает.



    Как правило до руководства ничего не доходит...наверное во всех смыслах этого слова))

    Сама ни раз жаловалась за превышение скоростного режима.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    14 часов назад

    Водители копеечки в большинстве своём дебилы, не езжу с ними после того как мне эта фирма машину помяла

  • Микляй

    Микляй
    14 часов назад

    Прална, так их! Все на Maxim

  • Maikl

    Maikl
    14 часов назад

    Громова
    ФИО

    А почему обратилась в СМИ, а не в службу такси? Ну обычно если нагрубили, то сообщать следует руководству, чего трагедию то разыгрывать? Грубиянов везде хватает.



    Как правило до руководства ничего не доходит...наверное во всех смыслах этого слова))

    Сама ни раз жаловалась за превышение скоростного режима.


    Зря вы так говорите, я считаю, что надо было до руководства информацию довести, владелец бизнеса заинтересован в прибыли.. а такие таксисты портят и имидж компании, и соответственно уменьшают доходность.. сейчас если до руководства доходят такие случаи, не церемонятся..

    Не спорю, бывают такие.. но что бы таких было меньше, их надо наказывать...

  • vertex

    vertex
    14 часов назад

    Поздно ... Копейку в черный.

  • Maikl

    Maikl
    14 часов назад

    В добавок у каждого есть сейчас телефон с камерой, записать это дело.. хотя бы разговор.. и показать..

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    vertex

    Поздно ... Копейку в черный.



    Давно уже их игнорирую. (

  • Соната

    Соната
    14 часов назад

    ФИО

    А почему обратилась в СМИ, а не в службу такси? Ну обычно если нагрубили, то сообщать следует руководству, чего трагедию то разыгрывать? Грубиянов везде хватает.



    Вроде написано, сразу позвонили диспетчеру. Потом обратились в Роспотребнадзор. Что в данном случае Вы имеете в виду под СМИ?

  • Аксюта

    Аксюта
    13 часов назад

    Нормальные женщины в такое время уже спят, а не по клубам слоняются. Какие они сами ехали ? Трезвые? Что-то я очень сомневаюсь... Сами наверное так себя вели, что их водитель и высадил, да ещё после этого и дверь заблокировал. Я бы в нормальном состоянии не вышла бы ночью в незнакомом месте, только если бы меня силком вытолкали. И тогда бы эта ситуация закончилась бы моим обращением в милицию, а не в Роспотребнадзор. Вывод- дамы ведите себя, как женщины, а не как быдло, не пейте и не шляйтесь по ночам.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    13 часов назад

    Раскатались , ходите пешком .

  • Соната

    Соната
    13 часов назад

    Шикуете, живите на улице

  • Соната

    Соната
    13 часов назад

    Аксюта

    Нормальные женщины в такое время уже спят, а не по клубам слоняются. Какие они сами ехали ? Трезвые? Что-то я очень сомневаюсь... Сами наверное так себя вели, что их водитель и высадил, да ещё после этого и дверь заблокировал. Я бы в нормальном состоянии не вышла бы ночью в незнакомом месте, только если бы меня силком вытолкали. И тогда бы эта ситуация закончилась бы моим обращением в милицию, а не в Роспотребнадзор. Вывод- дамы ведите себя, как женщины, а не как быдло, не пейте и не шляйтесь по ночам.



    Иногда для здоровья полезнее не доводить до такого. И попробовать решить все мирным путем. Угу

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    13 часов назад

    тоже был инцидент с копеечкой. еще три года назад. водила наехал на женщину вызвавшую это такси. порвать водилу не дал подъехавший наряд ппс. руководству все по барабану. надо эти шараги прикрывать - вообще навести порядок в этой сфере. в копейке водилы неадекватные, машины как после атомной войны, грязные покоцаные прокуренные

  • апчхее

    апчхее
    13 часов назад

    На копейке давно не ездим после того,как приехал водитель в неадекватном состоянии!

  • Соната

    Соната
    13 часов назад

    Столько отзывов негативных. Интересно, руководитель фирмы этой отреагирует?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    13 часов назад

    Заказная статья. Не первый год езжу на этом такси, приезжают быстро, ценник адекватный, водители нормальные. Или у нас есть еще одна Копеечка?

  • Соната

    Соната
    13 часов назад

    Странно, что вы один без проблем ездите

  • Sileva

    Sileva
    12 часов назад

    У них слишком много машин и водителей. Вот и попалаются одним нормальные, а другим неадекваты. Я только с ними езжу. И в 80% случаев попадаются нормальные водители. Но иногда реальные неадекваты бывают. Матерятся, курят. Один раз по дороге двух алкашей подобрал докинуть. Мне то пофиг - я не гордый. Вот если бы к жене моей алкаша подсадили - тогда дошел бы до начальства.

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    12 часов назад

    Вызвал копейку, подхожу к машине спрашиваю на ту ли улицу у него вызов, сел. Подъезжаем к адресу, он сворачиват в другую сторону, говорю куда, говорит ну ет адрес по программе такой, говорю разница в цифре и ехать надо в соседний микрорайон. Говорит доплачивай и едем без проблем. Звоню диспетчеру, она слушает запись моего заказа и подтверждает мой адрес по громкой связи. ВОДЯТЕЛ говорит, никуда не поеду, еду только согласно программе. Тормоз был ещё тот захотел силой увезти в другой район, за то что отказывался платить. Сказал что звоню в ментолицию и говорю о захвате, сразу остановился и попросил выйти. Вот ссыкло. Диспетчер потом ещё звонила и извинялась. А что мне господин такси етого не позвонил?! Жлобьё одним словом!

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    12 часов назад

    Мдаа...уже давно не езжу на этом такси. Была подобная ситуация. Обещали разобраться и тишина. Все мои знакомые уже давно отказались от их услуг. Так что в произошедшее верю. Для особых умников отмечу, что диспетчер не всегда передает начальству жалобы. А для неуважаемой Аксюты скажу, что не ее дело, кто и как отдыхает. То же мне белое пальто пришло в комментарии. Сама небось дома упивается пивасом до беспамятства, что и ехать никуда не может.

  • виталя1979

    виталя1979
    12 часов назад

    Наст, ты?

  • виталя1979

    виталя1979
    12 часов назад

    Фирмам сейчас более важен захват рынка такси. Поэтому берут всех подряд. Типа "каковы ваши водительские способности?, хм, да у меня прав Ваще-то нет, - ок, вы нам подходите". Единственная хорошая фирма в городе, начинается на первую букву алфавита. Но опять же машин мало, не всегда можно уехать когда надо.

  • виталя1979

    виталя1979
    12 часов назад

    Но вообще в данной ситуации хотелось бы послушать "начальника транспортного цеха", а то многое неизвестно

  • Соната

    Соната
    12 часов назад

    виталя1979

    Но вообще в данной ситуации хотелось бы послушать "начальника транспортного цеха", а то многое неизвестно



    Вроде ответил он, что это не так, и фирма его фирмовая

    Хотелось бы итоги разбирательства инстанции услышать

  • Юленькая

    Юленькая
    11 часов назад

    что за бред пишут что всегда одни ездят. сколько раз вызывала приезжали и их двое мужчин сидели. иногда говорили пересменка а иногда я просто отказывалась ехать так как двое не русских было . отказалась от услуг этого такси и теперь пользуюсь премьер всегда вежливые водители и чистые салоны. один раз мне нагрубил армянин . и сказал жалуйся хоть куда . мне нечего не будет и плевал я на ваз всех. когда беременная ехала попросила ехать по тише так как водитель ехал очень быстро и собирал все кочки. на что мне ответил у меня заказы. не нравится выходи. я чуть не расплакалась....

  • Юленькая

    Юленькая
    11 часов назад

    а моей подруге водитель всю дорогу пистолет показывал и рассказывал как им пользоваться. перед её носом крутил..в это время еще успевал курить... после этого она тоже перестала ездить на копеечке

  • Светок

    Светок
    11 часов назад

    Вот сколько раз ездила на такси,разных фирм,никогда не было конфликтов,может повезло.

  • Тимур19

    Тимур19
    10 часов назад

    Заголовок явно смягчили -"нагрубили". Это называется выкинули клиентов сделавших заказ из такси самим собственником. Забыл наверное, что его кормят клиенты. Лизнул спиртного и давай «царька» включать. Таких не учат жалобы в инстанции их надо наказывать только полным отказом от услуг такси КОПЕЕЧКА. Поведение собственника это полный беспредел и лишний раз доказывает об отсутствии безопасности в данном такси.

  • виталя1979

    виталя1979
    9 часов назад

    Вообще непонятно, как люди едущие под утро из бара, определили, что "хозяин" такси нетрезвый? А вообще эта тема, это как - беременной продали тирамису с плесенью..беременной же продали пончики с плесенью.... И тд. Т. е. без каких либо доказательств вся эта возня не стоит выеденного яйца.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    9 часов назад

    виталя1979

    Вообще непонятно, как люди едущие под утро из бара, определили, что "хозяин" такси нетрезвый? А вообще эта тема, это как - беременной продали тирамису с плесенью..беременной же продали пончики с плесенью.... И тд. Т. е. без каких либо доказательств вся эта возня не стоит выеденного яйца.



    Дело было так. Выходит она с таксистом под утро из бара...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    9 часов назад

    Юленькая

    а моей подруге водитель всю дорогу пистолет показывал и рассказывал как им пользоваться. перед её носом крутил..



    Это метафора такая?

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