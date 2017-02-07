Благовещенка утверждает, что ей нагрубили в такси и высадили в незнакомом месте

В амурское управление Роспотребнадзора обратилась благовещенка Анна. Молодая женщина пожаловалась на некачественное оказание услуг. В заявлении Анна указала, что она с друзьями ночью вызвала такси. В приехавшей машине, кроме водителя, сидел еще один мужчина. Он указывал водителю, куда ехать, причем маршрут отличался от требуемого, грубил пассажирам. Потом в незнакомом месте велел им выйти из машины, заявив, что это его такси.

«Это случилось в ночь с 3 на 4 февраля, – рассказывает Анна. – В четвертом часу ночи мы собрались ехать из ночного бара по домам. Втроем – я, моя подруга и молодой человек. Вызвали такси "Копеечка". Приехала машина, в которой, кроме водителя, сидел еще один мужчина. Когда мы поехали, незнакомый мужчина – по виду нетрезвый – начал влезать в наш разговор, грубить, говорить, что он владелец такси. Он постоянно указывал водителю, куда ехать. Так мы ехали примерно 10 минут – совершенно не туда, куда заказывали. И, наконец, этот мужчина велел водителю остановиться и сказал нам выходить, потому что это его такси».

«Мы тут же позвонили диспетчеру и сообщили о происшествии. Она сказала, что позвонит водителю. Водитель же в это время заблокировал двери и уехал», – добавила Анна. Компании пришлось снова вызывать такси и выбираться из малознакомых мест.

Благовещенка признается, что все они были шокированы случившимся. Но успели сфотографировать машину.

Управляющий такси Сергей Червяков корреспонденту ИА «Амур.инфо» заявил, что о происшедшем не знает и очень сомневается в том, что такое возможно. «Я каждое утро просматриваю табель происшествий – с подобной ситуацией не сталкивался. Вероятно, люди не обратились к диспетчеру. Потому и мы ничего не могли предпринять», – сказал он.

Управляющий заявил, что в такси, в принципе, не могло быть никого, кроме водителя. «В этом сама суть нашей услуги. Клиент вызывает такси именно потому, что хочет ехать один, – пояснил Сергей Червяков. – Бывали у нас случаи, когда водители ездили со своими женами, например. Но, как только клиент звонил диспетчеру, от водителей сразу требовали высадить жен».

По словам управляющего, людям, обратившимся в редакцию ИА «Амур.инфо», следовало сразу же позвонить диспетчеру. Сергей Червяков записал номер машины и пообещал провести внутреннюю проверку.

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#происшествия #транспорт

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