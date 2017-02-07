Екатеринбурженка прописала в «резиновой» комнате более 260 иностранцев

Фото: nakanune.ru

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая зарегистрировала на своей жилплощади в 15 «квадратов» 263 иностранца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Свердловской области.

По данным ведомства, с сентября по декабрь прошлого года жительница Орджоникидзевского района Екатеринбурга поставила на учёт в своей комнате площадью 15 квадратных метров 263 иностранца. Брала недорого – по 500 рублей с клиента, выручив таким образом не менее 130 тысяч рублей. Само собой, никто из получивших заветную прописку в этой «резиновой» комнате никогда не проживал.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга», – уточнили в областной прокуратуре.

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