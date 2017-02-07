Благовещенцы пожаловались, что территория детского сада превратилась в проезжую часть

Родители воспитанников детского сада № 4 Благовещенска недовольны, что территория дошкольного учреждения больше похожа на проезжую часть. По словам горожан, там постоянно припаркованы личные автомобили сотрудников детсада, а также туда часто заезжает другой транспорт. Ворота открыты весь день, при этом на них висит знак, запрещающий въезд.

«На воротах садика есть запрещающий знак. Но это не является преградой для водителей. Помимо автомобилей сотрудников детсада, мы там видим машины такси, автомобили со стройматериалами и другой транспорт. Родители беспокоятся за безопасность своих детей. Где гарантия, что какой-нибудь ребенок не окажется под колесами автомобиля?» – высказалась одна из мам Анастасия Ильченко.

Ребенок Анастасии посещает детский сад по адресу: улица Кантемирова, 15, второй год. И с самых первых дней, по словам женщины, она наблюдает транспорт на территории сада. Благовещенка писала жалобу на сайте детского сада, а также на сайте управления образования города, но отклика ни на одну из них не было.

Тем временем в самом учреждении сообщили, что транспорт проезжает только на хоздвор, и это необходимость.

«Там стоят три автомобиля сотрудников детсада, и это с разрешения руководства. Остальные машины – принадлежат поставщикам продуктов питания. Поэтому открыт у нас только один вход – со стороны хоздвора. Другие ворота и калитки все закрыты. Эти ворота открыты, потому что у нас постоянно идет завоз продуктов. Ежедневно привозят молоко, овощи и другое. Это на протяжении всего дня, поэтому закрывать смысла нет. Плюс к этому у нас, единственных в городе среди детсадов, есть своя машина, которая на протяжении всего дня ездит и в управление образования, и в министерство, и в управление закупок, и муниципальный заказ – у нас своя бухгалтерия. Остальные сады обслуживаются в бухгалтерии управления образования и машин не имеют», – рассказала главный бухгалтер детского сада № 4 Лидия Грабовская.

Также, по словам сотрудницы сада, на территорию постоянно приезжают машины обслуживающих организаций. Кроме того, в одном из помещений идет ремонт, поэтому на территорию приезжают строители, которые завозят материал либо вывозят строительный мусор.

«У нас на территории постоянно находится рабочий. То снег убирает, то в гараже возится, то что-то прибивает. Камер видеонаблюдения на территории нет, поэтому он следит за всем происходящим. Никто еще не врывался, и за все время, а это с 2009 года, никогда не было происшествий», – добавила Лидия Грабовская.

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