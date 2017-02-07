8 февраля в Благовещенске начнут сносить снежный городок

В среду, 8 февраля, в Благовещенске специалисты ГСТК приступят к демонтажу снежного городка на площади имени Ленина. Начнут со сноса части больших снежных фигур и горок на улице Краснофлотской.

По данным мэрии, обследование показало, что ряд фигур подтаял из-за раннего потепления. Планировалось, что весь городок простоит до середины февраля, однако для безопасности горожан часть фигур решено убрать раньше. Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году демонтаж начали 16 февраля. В 2015 году к работам приступили ещё позже, 28 февраля.

Состояние остальных фигур и ледового катка специалисты ГСТК будут проверять каждый день, при значительном подтаивании их тоже демонтируют.

Снежный городок в Благовещенске начали строить 25 ноября, открыли 28 декабря.

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