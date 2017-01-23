"АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ЧИСЛО РЕГИОНОВ, ГДЕ ЛИДИРУЕТ «ПРАВЫЙ РУЛЬ»"

Фото: tula-auto.ru

Специалисты Всероссийского автомобильного портала Drom.ru проанализировали базу данных объявлений сайта. Исследование, проведенное за период с 2012 по 2016 год, показало, что в Амурской области у «правого руля» хорошие позиции: таких авто почти в два раза больше, чем у «левого» – 39 072 против 18 236.

В Хабаровском крае праворульных автомобилей в четыре раза больше, чем с левым расположением рулевого колеса. В 2016 году объявлений о продаже автомобилей с левым рулем было 15 018, тогда как с правым — 71 748. Праворульный автопарк сохраняет уверенные лидирующие позиции и в соседнем Приморье. Автомобилей с правым расположением руля там по-прежнему почти в семь раз больше, чем с левым – 134 976 против 19 966.

Что касается регионов Сибири, здесь правый руль сохранил лидирующую позицию только в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Однако во всех этих регионах отмечается стабильный рост количества объявлений о продаже леворульных авто: на 1 427 в Бурятии, на 1 789 в Забайкальском крае, на 7 244 в Иркутской области. Из этого можно сделать вывод, что правый руль постепенно вытесняется леворульными автомобилями, и движение это идёт с запада на восток, пишет Drom.ru

Процесс замены праворульного автопарка леворульным становится необратимым, считают автоэксперты. Свою лепту в это вносит внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС. Из-за того, что российская таможня длительное время не давала разъяснений о правилах установки системы на автомобили с пробегом, во Владивостоке скопилось 700 машин, владельцы которых пока не могут их забрать.

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#торговля #транспорт

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