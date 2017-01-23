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7 февраля 2017, 16:17 37

Амурская область входит в число регионов, где лидирует «правый руль»

Амурская область входит в число регионов, где лидирует «правый руль»
Фото: tula-auto.ru

Специалисты Всероссийского автомобильного портала Drom.ru проанализировали базу данных объявлений сайта. Исследование, проведенное за период с 2012 по 2016 год, показало, что в Амурской области у «правого руля» хорошие позиции: таких авто почти в два раза больше, чем у «левого» – 39 072 против 18 236.

В Хабаровском крае праворульных автомобилей в четыре раза больше, чем с левым расположением рулевого колеса. В 2016 году объявлений о продаже автомобилей с левым рулем было 15 018, тогда как с правым — 71 748. Праворульный автопарк сохраняет уверенные лидирующие позиции и в соседнем Приморье. Автомобилей с правым расположением руля там по-прежнему почти в семь раз больше, чем с левым – 134 976 против 19 966.

Что касается регионов Сибири, здесь правый руль сохранил лидирующую позицию только в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Однако во всех этих регионах отмечается стабильный рост количества объявлений о продаже леворульных авто: на 1 427 в Бурятии, на 1 789 в Забайкальском крае, на 7 244 в Иркутской области. Из этого можно сделать вывод, что правый руль постепенно вытесняется леворульными автомобилями, и движение это идёт с запада на восток, пишет Drom.ru

Процесс замены праворульного автопарка леворульным становится необратимым, считают автоэксперты. Свою лепту в это вносит внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС. Из-за того, что российская таможня длительное время не давала разъяснений о правилах установки системы на автомобили с пробегом, во Владивостоке скопилось 700 машин, владельцы которых пока не могут их забрать.

Просмотров всего: 1173

#торговля #транспорт

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • Прогресс

    Прогресс
    16 часов назад

    39 072 против 18 236 может быть в два раза, а не в пять раз больше?

  • МАРИНА НА ЖУКЕ

    МАРИНА НА ЖУКЕ
    15 часов назад

    Нормальный правый руль, зато качество хорошее настоящее японское. Моя малышка ездиет два года я даже масло не меняю!

  • DMax

    DMax
    15 часов назад

    А зря ) Его иногда стоит менять )))

  • СаняCh

    СаняCh
    15 часов назад

    МАРИНА НА ЖУКЕ

    Нормальный правый руль, зато качество хорошее настоящее японское. Моя малышка ездиет два года я даже масло не меняю!



    Марина, мне кажется с таким уходом ни одна японка долго не проедет. Замените наконец масло своей малышке)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    15 часов назад

    Поздравляю амурчан с наступлением эры новых автомобилей и конских цен на б/у.

  • loca-loca

    loca-loca
    15 часов назад

    Аха ха масло не меняно два года)))

  • ММС

    ММС
    15 часов назад

    МАРИНА НА ЖУКЕ

    Нормальный правый руль, зато качество хорошее настоящее японское. Моя малышка ездиет два года я даже масло не меняю!



    Вот и правильно! Ты еще место бензина заливай в бак воду из под крана. Совсем дешевле станет.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    14 часов назад

    Доппельгангер

    Поздравляю амурчан с наступлением эры новых автомобилей и конских цен на б/у.



    ... присоединяюсь! Уже очень скоро автомобиль, снова как в СССР, станет роскошью.

    И тогда вообще не нужно будет менять масло.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад



    Процесс замены праворульного автопарка леворульным становится необратимым, считают автоэксперты. Свою лепту в это вносит



    ... правительство нашейраши, погрязшее в заботах о нашем благосостоянии, комфорте и безопасности!

  • vertex

    vertex
    14 часов назад

    Сейчас новые уаз таблетки хуже старых, жестянка из китайского металла, ржавеет быстро и расхлябывается.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    14 часов назад

    vertexСейчас новые уаз таблетки хуже старых, жестянка из китайского металла, ржавеет быстро и расхлябывается.


    Краш-тест нового Патриота ваще ужос, у водителя перелом шеи и обеих голеней.

  • GReeNbI4

    GReeNbI4
    13 часов назад

    При чем здесь роскошь. Зачем вообще сейчас брать пруль? Ладно лет 10 назад, когда он стоил реально дешево. Сейчас более менее приличный автомобиль стоит аналогично, а то и дороже чем аналогичный но с левым рулем. Только не надо рассказывать сказки про то, что пруль собирается как-то иначе.

    Последние лет 5 езжу только на левом руле, на правый больше не сяду.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    12 часов назад

    Есть Калина левый руль, а есть Ламборгини, тоже левый руль. Какой стоит аналогично по сравнению с правым рулем производства Японии? Где логика расположения руля и цены?

  • ё

    ё
    12 часов назад

    GReeNbI4

    При чем здесь роскошь. Зачем вообще сейчас брать пруль? Ладно лет 10 назад, когда он стоил реально дешево. Сейчас более менее приличный автомобиль стоит аналогично, а то и дороже чем аналогичный но с левым рулем. Только не надо рассказывать сказки про то, что пруль собирается как-то иначе. Последние лет 5 езжу только на левом руле, на правый больше не сяду.



    На самом деле там иные, более высокие стандарты качества. В десятки раз выше технологическая и производственная дисциплина. Контроль качества такой, что нашим и не снилось.

    Те машины делаются для более избалованного качеством и опциями потребителя.

    Те машины проходят настоящий отбор рынком, в условиях настоящей конкуренции.

    Оттого к праворульным машинам доверия больше чем у тем которые нам навязывают по космическим ценам.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    12 часов назад

    И что есть приличный автомобиль?

  • Хитрила

    Хитрила
    12 часов назад

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    12 часов назад

    Обидно, досадно,да-ладно!

  • Mainer

    Mainer
    11 часов назад

    "АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ЧИСЛО РЕГИОНОВ, ГДЕ ЛИДИРУЕТ «ПРАВЫЙ РУЛЬ»"

    Надо же, никто и не знал.

  • ё

    ё
    11 часов назад

    Просто в очередной раз демонстрируются властью двойные стандарты.

    Когда власти выгодно лозунг звучит так-Рынок сам всё разрулит и расставит на свои места, не нужно вмешиваться.

    В вопросах же авторынка власть отказывается от своих убеждений, регулируя рынок варварскими заградительными платежами и лишая население права выбора. А производители авто на территории России играют в первое правило и просто тупо повышают цены .

    В результате страдает рядовой житель страны.

    Доказательством того служит то на чём ездят сами чиновники и представители власти.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    Хитрилая очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.


    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺

  • апчхее

    апчхее
    11 часов назад

    МАРИНА НА ЖУКЕ

    Нормальный правый руль, зато качество хорошее настоящее японское. Моя малышка ездиет два года я даже масло не меняю!



    При продаже

    Авто в идеальном состоянии

    Девушка за рулем,салон не прокуренный,ездила аккуратно и т.п

  • ё

    ё
    11 часов назад

    oenesterov

    Хитрила

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.



    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺


    Не надо хохлов, не надо европы, дайте реальные с проценты по кредиту и вся проблема.

    Чё внимание то хохлосрачем отвлекать?

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    Йо, ты должен думать о рабочем классе с автозаводов, а ты беспокоишься о кошельках местных сибаритов. Не по-большевистки это, положишь партбилет на стол раньше времени.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    ё
    oenesterov

    Хитрила

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.



    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺


    Не надо хохлов, не надо европы, дайте реальные с проценты по кредиту и вся проблема.


    Так иди в банк, там %% реальнее некуда.

    А воообще в салонах есть спец предложения где вообще нет процентов.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    11 часов назад

    oenesterov
    Хитрилая очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.


    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺


    Тут видится два варианта: или мы уедем, или вас вышвырнем.

  • ё

    ё
    11 часов назад

    oenesterov

    Йо, ты должен думать о рабочем классе с автозаводов, а ты беспокоишься о кошельках местных сибаритов. Не по-большевистки это, положишь партбилет на стол раньше времени.



    Рабочий класс без современных заводов и технологий обречён на неудачу.

    Не надо рабочих винить, вини своих хозяев вывозящих бабло из страны вместо того, что бы вкладывать в развитие страны и создание высокотехнологичных рабочих мест в России.

    Китай же сумел и ровно за то же время за которое наши добили остатки от СССР.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    [/blockquote]Тут видится два варианта: или мы уедем, или вас вышвырнем.[/blockquote]

    .

    Хохлы уже нас вышвырнули, теперь у них только порше и геленвагены продаются. Остальным на хлеб не хватает.

  • ё

    ё
    11 часов назад

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Хитрила

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.



    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺


    Не надо хохлов, не надо европы, дайте реальные с проценты по кредиту и вся проблема.



    Так иди в банк, там %% реальнее некуда. А воообще в салонах есть спец предложения где вообще нет процентов.


    Сам то в свой бред уверовал уже?

  • ё

    ё
    11 часов назад

    oenesterov

    Тут видится два варианта: или мы уедем, или вас вышвырнем.[/blockquote] Хохлы уже нас вышвырнули, теперь у них только порше и геленвагены продаются. Остальным на хлеб не хватает.



    А ты наше расслоение по доходам опубликуй и сравни с хохлами.

    То же самое.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    [blockquote=ё]

    oenesterov

    Йо, ты должен думать о рабочем классе с автозаводов, а ты беспокоишься о кошельках местных сибаритов. Не по-большевистки это, положишь партбилет на стол раньше времени.



    Рабочий класс без современных заводов и технологий обречён на неудачу.



    А без зарплаты он обречен на голод.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    ё
    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Хитрила

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.



    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺


    Не надо хохлов, не надо европы, дайте реальные с проценты по кредиту и вся проблема.



    Так иди в банк, там %% реальнее некуда. А воообще в салонах есть спец предложения где вообще нет процентов.


    Сам то в свой бред уверовал уже?



    Ну когда больной называет реальность бредом - это уже высшая степень заболевания. Лечись, революционэр-полюционэр.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 часов назад

    oenesterov

    Хитрила

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.



    В европах все машины плкупаются в кредит.


    Есличо, то в европах зарплату в еврах выплачивают!

    Там даже нищим на паперти валюту подают.

  • ё

    ё
    11 часов назад

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    ё

    oenesterov

    Хитрила

    я очень привык к гибриду, но придется опять садиться на жрущее бенз убожество, так как купить с салона денег не хватит если не в ипотеку.



    В европах все машины плкупаются в кредит. Так чта, вслед за хохлами прошу в европу. ☺


    Не надо хохлов, не надо европы, дайте реальные с проценты по кредиту и вся проблема.



    Так иди в банк, там %% реальнее некуда. А воообще в салонах есть спец предложения где вообще нет процентов.


    Сам то в свой бред уверовал уже?



    Ну когда больной называет реальность бредом - это уже высшая степень заболевания. Лечись, революционэр-полюционэр.


    Больной тот, кто кроме агиток тупых знать ничего не желает.

    Даже в Китае уже уровень доходов населения выше, чем в России, а кредитные ставки 2-3%, супротив наших 20 и более, замаскированных мелким шрифтом.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    Живу в Краснодарском крае, вынужден купить дэйву нексия с левым рулём, тут просто нет в продаже живых японок. Все кто садился на праворукого, брльше, леворукое авто не покупают никогда.

  • Lame

    Lame
    9 часов назад

    Начато голосование по запрету автомобилей с правым рулем.

    Голосование стартовало на сайте Российской общественной инициативы. Вновь предложено ввести запрет автомашины с правым рулем по всей стране. При этом речь идет не только о запрете не только их покупки и продажи, но и эксплуатации. Причиной обозначено большое количество аварий происходит с участием автомашин с правым рулем.

    Сходный проект техрегламента уже появлялся в 2005 г., согласно которому автомашины с правым рулем ставились под запрет. Проект вызвал митинги протеста. В процессе долгой борьбы за правый руль появлялись предложения по ограничению ввоза и эксплуатацию таких амвтомобилей. Затем начали действовать новые таможенные пошлины для ТС в возрасте, и поток поступающих в страну праворульных машин сильно сократился.

    Интересно, что на сегодняшний день функционирует куда более серьезная заградительная мера: необходимость оборудовать ввозимые автомобили системой ЭРА ГЛОНАСС, а на ТС не предназначенные для нашего рынка, данное оборудование никто устанавливать не станет.

    По словам депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, в 2005 году аварийность в Дальневосточном регионе была даже ниже среднего по стране, в автоавариях – наиболее низкой. В комментарии «Российской газете» чиновник пояснил, что причина в высоком уровне пассивной безопасности японских машин. Сегодня картина остается неизменной, аварийность в этом регионе не серьезнее, чем в прочих, а ввоз праворульных автомобилей практически сведен к нулю.



    Опубликовано: 23.01.2017 09:51

    Категория: Организация движения

  • iPlayBoy

    iPlayBoy
    8 часов назад

    Сука верните 2013 год, когда аллионы б/п 1,8 были по 570 тыс! А вангрика можно было притянуть за 800!!!!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 часов назад

    iPlayBoyСука верните 2013 год, когда аллионы б/п 1,8 были по 570 тыс! А вангрика можно было притянуть за 800!!!!


    Ещё 2007 вспомни))

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