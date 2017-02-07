Благовещенцев на «Лыжне России» ждут тысячи пирожков и несколько бочек чая

Организаторы «Лыжни–2017» в Благовещенске провели выездное совещание на льду второго Владимировского озера, где 11 февраля пройдёт традиционная лыжная гонка. Для забегов организуют три трассы для лыжников. На месте проведения «Лыжни России» установят тёплые палатки, будет организовано горячее питание.

«Будет километровая трасса – для всех желающих, кто любит здоровый образ жизни, кто хочет научиться кататься на лыжах, но пока профессионально не умеет. А также две дополнительные, более сложные трассы – 5 километров и 10 километров уже для более взрослого населения», – пояснил начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека.

Для детей будут организованы игровые площадки. Участники и зрители забега смогут покататься на катке, взяв с собой коньки. Все желающие смогут попробовать кашу на полевой кухни и согреться горячим чаем с пирожками. Как рассказала начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг Ольга Здункевич, для полевой кухни закупят 60 килограммов гречневой крупы, 120 банок тушенки, напекут пять тысяч пирожков, заварят несколько бочек чая. На территории ещё поставят три торговых точки с шашлыками и кулинарной продукцией.

Из снежного городка на озеро привезут ледовые скульптуры. Они станут частью спортивно-семейной фотозоны.

Заявки от желающих поучаствовать в «Лыжне России» ждут с 8 февраля в управлении физической культуры по адресу: Ленина, 97. Подать заявку можно будет и перед стартом – 11 февраля с 09:00 до 11:30 в месте проведения мероприятия. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 37-72-00, 99-17-66, сообщает пресс-служба мэрии.

«Если, к примеру, мама или папа выходит на лыжню в качестве спортсмена, а близкие родственники кричат и подбадривают, то это создаёт такое замечательное настроение и укрепляет семью. Поэтому мы приглашаем всех горожан позаботиться и заранее спланировать свое время таким образом, чтобы 11 числа они были у нас здесь, на лыжне», – сказала заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

С 9:00 до 11:30 будет регистрация участников. На 11:45 назначен парад открытия. В 12:00 начнутся старты по дистанциям. В 13:30 будет церемония закрытия.

Победителей ждут традиционные кубки, медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации, управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Благовещенска, памятные подарки от спонсоров.

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