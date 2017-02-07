Американский телеведущий пообещал извиниться за оскорбление Путина в 2023 году

Фото: youtube.com

Ведущий американского телеканала Fox News Билл О’Рейли отказался приносить извинения за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, предложив вернуться к этому вопросу не ранее чем через шесть лет. Об этом пишет «Российская газета».

6февраля, в эфире своей передачи, посвящённой интервью с президентом США Дональдом Трампом, О’Рейли высмеял критику пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в его адрес.

«Я работаю над своими извинениями, но это может занять некоторое время. Давайте вернёмся к этому, допустим, в 2023 году», – съязвил телеведущий.

На прошлой неделе в эфире Fox News был показан фрагмент интервью с Трампом, в котором О’Рейли оскорбительно отозвался о российском лидере. Трамп, к его чести, отказался высказываться в предложенном телеведущим ключе, возразив, что США вряд ли имеют моральное право читать лекции России.

«Вы думаете, наша страна столь невинна? Посмотрите, сколько ошибок мы сделали. Много ошибок. Взять хоть войну в Ираке», – заявил глава Белого дома. На попытки журналиста возразить, что «это другое», Трамп заявил: «Да, но много людей были убиты», подчеркнув, что испытывает уважение к российскому президенту.

«Я уважаю многих, но это не значит, что я с ним полажу. Он лидер этой страны. Я считаю лучше поладить с Россией, чем нет», – сказал Трамп.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания американского журналиста недопустимыми и оскорбительными, предложив такой уважаемой компании как Fox News принести свои извинения.

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