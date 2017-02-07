Экс-ведущий «Сканера» Константин Морозов поздравил «Альфа-канал» с днём рождения (видео)

Шеф-редактор программы «Главная дорога» на НТВ, экс-ведущий программы «Сканер» на «Альфа-канале» Константин Морозов поздравил бывших коллег с наступающим днём рождения. 12 февраля благовещенская телекомпания отметит 16-летие.

Константин Морозов, который вёл популярную программу на «Альфа-канале» в 2001-2003 годах, записал видеопоздравление на фоне телецентра «Останкино». «За все эти годы я так и не научился давать интервью, и всякий раз, когда на меня смотрит видеокамера, я тут же невольно начинаю писать стендап, и до сих пор мне смешно самого себя смотреть в телевизоре. Но попробую», – начал Константин.

«С праздником, дорогие коллеги! Я очень рад приветствовать всех, с кем мы когда-то начинали наши амбициозные проекты, и тех, кто присоединился позже и теперь продолжает гордо нести это наше знамя. Очередной день рождения – отличный повод увидеться, напомнить о себе, вспомнить былые события, о чем-то посмеяться, может быть, о чём-то погрустить, ну и, конечно же, задать себе вопрос – а что дальше?» – продолжил экс-ведущий «Сканера».

«Отвечу на вопрос – трудно ли было тогда все это начинать? Больше никогда таких вопросов не задавайте, коллеги. Дело в том, что не бывает трудным то, что сами себе придумали и за что с удовольствием брались. Это было не трудно, это было круто, весело, амбициозно. Лучшая работа – хорошо оплачиваемое хобби, так оно тогда и получалось. Мы же хотели жечь глаголом, напалмом, хотели быть первыми – у нас это, в общем-то, получалось. С тех пор для меня ничего не изменилось. Когда ты первый, тебя ни с кем не сравнивают. Когда ты первый, ты уже победил. И это даёт очень сильные крылья, на которых и продолжается этот полёт уже столько лет», – сказал Константин Морозов.

«Конечно же, нельзя не отметить, тогда было немножко безденежно. Я до сих пор помню провода, которые приходилось паять, накамерный свет, сделанный из аккумулятора от мопеда, эти батарейки от камер, которые нужно было заряжать чуть ли не в ночных ларьках, потому что они садились в самый неподходящий момент. Но всё это были очень простые технические сложности, которые преодолевать нашей кипучей энергией было достаточно просто», – вспомнил шеф-редактор программы «Главная дорога» на НТВ.

Журналистам «Альфа-канала» он пожелал: «Самое главное – постараться бодриться больше, меньше в студии сидеть, больше по городу колесить по нашему, на свежем воздухе бывать, а самое главное – бывать среди людей, которые и есть основные наши главные герои и, конечно же, зрители, те, ради кого мы вообще всё это делаем, правда? Побольше вам творческих идей, возможности для реализации. Увидимся в Москве, в Благовещенске, в эфире. Всего вам хорошего! Удачи».

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