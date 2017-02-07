Приморские пограничники изъяли у гражданина КНР кости амурских тигров

Фото: Владивосток.онлайн

Сотрудники приморского краевого погрануправления ФСБ России обнаружили у гражданина КНР, ехавшего из Владивостока, 33 фрагмента тел диких животных, сообщает ИА «Дейта». По данным специалистов центра «Амурский тигр», изъятые части скелетов принадлежат, в том числе, как минимум двум амурским тиграм.

«Пока в интересах следствия многое не разглашается. Тем не менее состав преступления налицо. Особенно стоит отметить, что изъятые кости принадлежат тиграм, погибшим достаточно давно. С большой долей вероятности, данных хищников популяция потеряла ещё до учета тигра в 2015 году», – рассказал директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он также отметил, что, скорее всего, изъятые кости хранились у мужчины в течение длительного времени, и он не мог их переместить на родину из-за усиления работы российских правоохранителей.

«Надеемся, что в ходе следствия будут установлены все участники преступной деятельности», – сказал Арамилев.

По оценке специалистов, причинённый ущерб составил 2,38 миллиона рублей.

Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи и обороту особо ценных диких животных. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Просмотров всего: 162

#животные #Китай #криминал #происшествия

распечатать