Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
7 февраля 2017, 14:29 0

Приморские пограничники изъяли у гражданина КНР кости амурских тигров

Приморские пограничники изъяли у гражданина КНР кости амурских тигров
Фото: Владивосток.онлайн

Сотрудники приморского краевого погрануправления ФСБ России обнаружили у гражданина КНР, ехавшего из Владивостока, 33 фрагмента тел диких животных, сообщает ИА «Дейта». По данным специалистов центра «Амурский тигр», изъятые части скелетов принадлежат, в том числе, как минимум двум амурским тиграм.

«Пока в интересах следствия многое не разглашается. Тем не менее состав преступления налицо. Особенно стоит отметить, что изъятые кости принадлежат тиграм, погибшим достаточно давно. С большой долей вероятности, данных хищников популяция потеряла ещё до учета тигра в 2015 году», – рассказал директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он также отметил, что, скорее всего, изъятые кости хранились у мужчины в течение длительного времени, и он не мог их переместить на родину из-за усиления работы российских правоохранителей.

«Надеемся, что в ходе следствия будут установлены все участники преступной деятельности», – сказал Арамилев.

По оценке специалистов, причинённый ущерб составил 2,38 миллиона рублей.

Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи и обороту особо ценных диких животных. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Просмотров всего: 162

#животные #Китай #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 10

Пропавшую жительницу Благовещенска через три дня нашли на улице
Происшествия 35

Благовещенка утверждает, что ей нагрубили в такси и высадили в незнакомом месте
Общество 5

За праздники провинция Хэйлунцзян заработала на туристах более 12 миллиардов юаней
Происшествия 6

В Приамурье сошли с рельсов вагоны грузового поезда