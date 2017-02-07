Жена Трампа подала в суд на британскую газету за клевету

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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья подала ещё один судебный иск против британской газеты Daily Mail за публикацию сообщений, содержащих ложную информацию и порочащие её сведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Иск подан в суд Нью-Йорка. Первая леди Соединённых Штатов требует от издания компенсации в размере не менее 150 миллионов долларов.

Ранее суд штата Мэриленд отклонил иск о клевете против Daily Mail, поданный адвокатами миссис Трамп. Отмечалось, что главным аргументом защиты стало нарушение формальных процедур подачи иска. Как выяснилось, мэрилендский суд не обладает должной юрисдикцией, чтобы разбирать дело против иностранного издания, так как у последнего нет филиалов на территории этого штата. В Нью-Йорке же у Daily Mail есть свой офис, а значит, дело может быть рассмотрено вновь.

Причиной гнева госпожи Трамп стала публикация в Daily Mail, в которой утверждалось, что уроженка Словении Меланья подрабатывала проституцией в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Их якобы познакомил Паоло Замполли, державший модельное агентство и прежде работавший на миллиардера. Британское издание в своей публикации ссылалось на словенскую прессу. Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы, информацию подхватили многие британские и американские издания, не удосужившись перепроверить достоверность источников.

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