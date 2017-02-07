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7 февраля 2017, 13:53 5

За праздники провинция Хэйлунцзян заработала на туристах более 12 миллиардов юаней

За праздники провинция Хэйлунцзян заработала на туристах более 12 миллиардов юаней
Фото: games.businesskey.com.ua

Во время каникул по случаю традиционного восточного Нового года – праздника Весны – китайская провинция Хэйлунцзян приняла 10 миллионов 95 тысяч внутренних туристов и реализовала доходы от туризма в размере 12 миллиардов 47 миллионов юаней, сообщает сайт «Партнеры».

Прирост обоих показателей по сравнению с 2015 годом превысил 12 %. Об этом сообщил в пятницу комитет по делам туризма провинции Хэйлунцзян.

В новогодние каникулы количество туристов, посетивших главные зимние туристические достопримечательности в провинции Хэйлунцзян, заметно выросло. Так, только парк «Большой мир льда и снега» принял 249,7 тысячи человек с приростом более чем на 40 %, курорт Ябули принял 80 тысяч – прирост составил более 20 %.

Зимний туризм пользуется в Китае большой популярностью, что способствует развитию гостиничного бизнеса и транспорта. В аэропортах провинции Хэйлунцзян пассажиропоток в период празднования Чуньцзе составил 474,4 тысячи человек с приростом на 18,5 %. Железными дорогами воспользовались 2 миллиона 145 тысяч человек, что на 5,2 % больше прошлогоднего показателя.

Просмотров всего: 875

#Китай #отдых #туризм

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    17 часов назад

    Молодцы, умеют из всего конфетку делать.

  • Цунай

    Цунай
    17 часов назад

    Когда нечем козырять, можно порадоваться за соседей...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    16 часов назад

    Не, без туристов из РФ Хэйхэ точно кирдык.

  • ё

    ё
    16 часов назад

    А что насоветует нашему КАА по этому поводу ныне в статусе советника ГОРЕ-ВОЙ?

  • Cuba

    Cuba
    15 часов назад

    Классно китайцы развернулись, вот бы наше правительство поучилось у них как нужно деньги зарабатывать ...

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