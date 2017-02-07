Слегка припорошит: прогноз погоды в Амурской области на 8 февраля

В Амурской области 8 февраля, в среду, увеличится облачность. В большинстве районов выпадет слабый снег. Ветер выберет северное и северо-восточное направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 17-22 градусов, местами понижаясь до минус 27-32 градусов. Днем термометры покажут 7-12, местами по северу – 15-20 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Температура понизится до минус 19-21 градуса. Днем ожидается увеличение облачности до значительной, во второй половине дня прогнозируют слабый снег. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут минус 8-10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 777

#погода

распечатать