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8февраля
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7 февраля 2017, 15:00 3

Слегка припорошит: прогноз погоды в Амурской области на 8 февраля

Слегка припорошит: прогноз погоды в Амурской области на 8 февраля

В Амурской области 8 февраля, в среду, увеличится облачность. В большинстве районов выпадет слабый снег. Ветер выберет северное и северо-восточное направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 17-22 градусов, местами понижаясь до минус 27-32 градусов. Днем термометры покажут 7-12, местами по северу – 15-20 градусов ниже нуля.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Температура понизится до минус 19-21 градуса. Днем ожидается увеличение облачности до значительной, во второй половине дня прогнозируют слабый снег. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут минус 8-10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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Комментарии
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  • Olivyeva

    Olivyeva
    14 часов назад

    Верните котиков пожалуйста...

    С ними уютней прогнозы читать.

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    14 часов назад

    Котики никуда не делись. Котики в утреннем прогнозе теперь, а собачки - в вечернем. Все честно. Чтобы не было обидно никому.

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