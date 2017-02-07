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7 февраля 2017, 13:25 6

В Приамурье сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В Приамурье сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В Зейском районе Амурской области на железной дороге произошла авария. На 2 598 километре перегона Клепикова – Первопроходца сошла с рельсов девять вагонов с углём грузового состава. Пострадавших нет.

Поезд следовал по маршруту станция Тында – станция Верхнезейск. По предварительной информации, произошел сход девяти вагонов. Всего в составе поезда 60 вагонов. Четыре вагона сошли, пять опрокинулись.

По сообщению амурского управления МЧС России, задержки в расписании движения поездов нет. На место происшествия выехали аварийно-восстановительные поезда со станций Тында и Верхнезейск. В результате аварии повреждено 500 метров пути, сломана одна опора ЛЭП.

Тындинская транспортная прокуратура по поручению Дальневосточного транспортного прокурора по факту случившегося организовала проверку.

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#МЧС #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Бублик

    Бублик
    18 часов назад

    Ну,наконец-то,а то давно они не валились.Я аж подумал неужели навели порядок на ЖД...

  • Ксаныч

    Ксаныч
    13 часов назад

    МЧС сообщило-бегом восстанавливать движение, подняли свои залы и вперёд.

  • vertex

    vertex
    13 часов назад

    Работяги восстанавливать будут и не из мчс, МЧС только вещает.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    13 часов назад

    Для вещания есть дикторы на телевидение, без погон и льгот.А МЧС чужими руками жар загребают, кроме пожарных.

  • vertex

    vertex
    13 часов назад

    Согласен.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    13 часов назад

    Партизаны, не иначе.

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