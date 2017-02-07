В Приамурье сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В Зейском районе Амурской области на железной дороге произошла авария. На 2 598 километре перегона Клепикова – Первопроходца сошла с рельсов девять вагонов с углём грузового состава. Пострадавших нет.

Поезд следовал по маршруту станция Тында – станция Верхнезейск. По предварительной информации, произошел сход девяти вагонов. Всего в составе поезда 60 вагонов. Четыре вагона сошли, пять опрокинулись.

По сообщению амурского управления МЧС России, задержки в расписании движения поездов нет. На место происшествия выехали аварийно-восстановительные поезда со станций Тында и Верхнезейск. В результате аварии повреждено 500 метров пути, сломана одна опора ЛЭП.

Тындинская транспортная прокуратура по поручению Дальневосточного транспортного прокурора по факту случившегося организовала проверку.

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