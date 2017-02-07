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7 февраля 2017, 13:10 26

Читателям Амур.инфо предлагают сочинить анекдот

Читателям Амур.инфо предлагают сочинить анекдот

9 февраля в Общественно-культурном центре Благовещенска состоится концерт известного российского юмориста Сергея Дроботенко. Амур.инфо разыгрывает два пригласительных билета на концерт артиста среди читателей сайта.

В комментариях к этой новости пользователи могут опубликовать анекдоты из собственной жизни или небольшие смешные истории, произошедшие с ними или их знакомыми. Истории должны быть оригинальными, редакция проверит их на копипаст и выберет самую весёлую.

Победителя объявят 8 февраля в 16 часов. Редакция свяжется с ним через систему личных сообщений.

Концерт Сергея Дроботенко состоится 9 февраля в 18:30 в Общественно-культурном центре. Выступление артиста – часть большого гастрольного тура, который начался в январе, а закончится в марте.

Просмотров всего: 557

#жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    19 часов назад

    сын Елены Воробей ест у мамы изо рта.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    19 часов назад

    Поженились как то кентавр и русалка и нарожали всякой фигни.

  • ЕvГений

    ЕvГений
    18 часов назад

    История такая. Как то летом сплю я у себя в комнате. За окном начала лаять собака. Но не простая собака, а доберман. Голос у доберманов очень протяжный и надоедливый. ну значит лает себе собака несколько минут и лает. мне это надоело порядком. я пошел на кухню, взял из ведра несколько картошин и пошел на балкон. ночью темно, ничего не видно. и я начал на лай бросать картошкой в собаку, надеясь, что попаду и она убежит. через несколько секунд лай прекратился. и я довольный пошел в кровать. не успел я лечь на боковую, как лай снова начался. я снова набрал в ладонь картошки и продолжил пулять в собаку. периодически она замолкала. я стоял на балконе и ждал развития событий. как только собака начинала выть, я опять бросал на лай очередную картофелину. и так продолжалось около часу. в итоге проиграл я, так как в ведре картоха закончилась. уже порядком разбитый от убежавшего сна, я завалился спать в зал, где было намного жарче, чем в комнате. утром я поделился этой историей с соседкой. вот она ржала! как оказалось, мужчина с первой квартиры пошел вечером прогуливать своего добермана. что-то ему приспичило, он привязал собаку к дереву и пошел домой. а так как сам был поддатый, то забыл про своего пса и завалился дома спать, а бедная собака всю ночь просидела под моим окном, привязанная к дереву, издавая с досады свой протяжный собачий вой под почти непрерывный ливень пуль моих кортошин

  • бочкамеда

    бочкамеда
    18 часов назад

    был у меня случай) как-то по темноте гуляла с собакой, и увидела как два мужика люк ломиком сковырнули. я как ответственная гражданка к ним подошла и держась на безопасном расстоянии (собака у меня не сильно смелая) предложила люк НЕМЕДЛЕННО вернуть обратно. мужики уверяли, что они тянут кабель ростелекома,а я еще подумала как грамтно ворюги подготовились и как психованная пригрозила им полицией. они люк и вернули, сели в микрик неподалеку и сидят. а я тем временем иду и звоню в полицию, в мчс, дозваниваюсь до городского диспетчера. и в тот момент когда они уже группу захвата хотели высылать, вижу за углом огромный моток кабеля...не описать мои чувства...позор активного гражданина...а потом у нас и интернет в районе появился )

  • Пронин

    Пронин
    18 часов назад

    Шутки Сергея Дроботенко запрещены Женевской конвенцией.

  • Пронин

    Пронин
    18 часов назад

    Сергей Дроботенко сам платит зрителям за посещение его выступлений.

  • Пронин

    Пронин
    17 часов назад

    Внучка деда

    сын Елены Воробей ест у мамы изо рта.



    Клаус Хайда

    Поженились как то кентавр и русалка и нарожали всякой фигни



    Бурмага Сергей, перелогиньтесь.

  • Victrix

    Victrix
    17 часов назад

    Повстречались как-то в БЛГ два Сергея. Один Доренко, другой Дробатенко. "Ну, что, выпьем за встречу?", предложил Доренко. "Не, не, не.... Я только водку пью", - принюхавшись, ответил ему Дробатенко....

  • Микляй

    Микляй
    17 часов назад

    бочкамеда

  • Сэр

    Сэр
    17 часов назад

    анекдот: Доренко накакал благовещенцам в душу, а Ярошенко молча это одобрил.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    17 часов назад

    Павлов - юморист.

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    17 часов назад

    с новостями туго, а тут анекдоты

  • OT

    OT
    17 часов назад

    Как-то журналист спрашивает Путина.

    Владимир Владимирович вот вы непременно переизбираетесь.

    А как вы считаете, на этот раз вы будете переизбраны?

    Путин подумал и спросил в свою очередь - а разве бандерлогов больше нет?

  • Щуп

    Щуп
    17 часов назад

    Victrix

    Повстречались как-то в БЛГ два Сергея. Один Доренко, другой Дробатенко. "Ну, что, выпьем за встречу?", предложил Доренко. "Не, не, не.... Я только водку пью", - принюхавшись, ответил ему Дробатенко....



  • Victrix

    Victrix
    17 часов назад

    Услышав про "Золотую милю", в гробу начал нервно переворачиваться адмирал Колчак.

  • СаняCh

    СаняCh
    16 часов назад

    Перед сном Сергей Труш считает не барашков, а "ботов Витали"

  • КатериNа

    КатериNа
    16 часов назад

    Из личного... как -то пригласили меня на радио озвучить персонажа из спектакля... А в пару мне студента поставили. студент от страха и волнения видимо все буквы перепутал или весна действовать ранняя начала и в диалоге уверенно мне так отвечает! - "Я эту мошонку раздавлю! ", а написано было (мошку). эх... жаль, что прямой эфир шёл и исправить уже ничего нельзя было. зато повеселились после эфира=)) к счастью эфир днём был и мало его кто слушал, наверное.))

  • КатериNа

    КатериNа
    16 часов назад

    Диалог приезжего и благовещенца ночью в ресторане:

    приезжий- Ты какой фильм последний смотрел? Последнюю часть Гарри Поттера видел?

    благовещенец - ТСССС! Не поминай в суе, а то за такие разговоры у нас на костре сожгут! ))

  • СаняCh

    СаняCh
    16 часов назад

    Законодательное Собрание- инструкция по применению:

    1) Пройти на выборах по партийным спискам в депутаты ЗС

    2) Попасть в скандальные новости за нужду в наркотиках

    3) Уехать в Москву и получать зарплату депутата ЗС Амур области

    PROFIT

  • Щуп

    Щуп
    16 часов назад

    Премьер Медведев подает в отставку.

    А что случилось?

    А его не пустили на собрание правительства.

    Почему?

    Президент издал указ запрещающий пользоваться гаджетами во время заседаний.

  • sinica

    sinica
    16 часов назад

    Щуп

    Victrix

    Повстречались как-то в БЛГ два Сергея. Один Доренко, другой Дробатенко. "Ну, что, выпьем за встречу?", предложил Доренко. "Не, не, не.... Я только водку пью", - принюхавшись, ответил ему Дробатенко....





    больше на правду похож..чем на анекдот..



  • Айболит

    Айболит
    15 часов назад

    Глубокой ночью на скорую поступил вызов, " неадекватное поведение"

    . Приехали. Только дотронулись до дверного звонка - дверь распахнулась и в на пороге стоит аааабсолютно голый молодой мужчина в цигейковой ушанке, завязанной под подбородком. Мужчина шагает на лесничную площадку и молча смотрит на врачей.

    Врач спрашивает- " Вы почему голый??"

    тот отвечает:- Я ж спал...

    -А почему тогда в шапке?

    Ответ убил наповал железной логикой:

    - Так я ж вышел...

    Если б это был больной ещё б объяснимо. Это был родственник пациента.

  • AndreySokol

    AndreySokol
    15 часов назад

    - Слышали - Сергей Дроботенко приезжает в Благовещенск!

    - С концертом, анекдоты рассказывать будет?

    - Нет, по совету Доренко будет нюхать воздух!

  • Аватарик

    Аватарик
    14 часов назад

    Дело было так...

    В 4-х этажном здании находились две солидные организации. Занимали эти организации разные этажи, но у руководителей кабинеты были объединены одной приемной.

    В разгаре одного из рабочих дней, влетает к одному из руководителей секретарь с ужасом в глазах и произносит:

    - Иван Иванович, там мужики в масках с автоматами пришли!!!

    Видя как Иван Иванович начал бледнеть, добавила...

    - Ой, да Вы не волнуйтесь, они не к Вам, они в соседнюю организацию...

    Ох не знаю, что пережил в тот день Иван Иванович и как завершился для него рабочий день, но секретарша в приемной больше не работала...

  • Сергей Юрьевич Максюков

    Сергей Юрьевич Максюков
    12 часов назад

    Попали в яму осел, лев и заяц.День сидят, два сидят,а есть хочется! И вдруг лев предлагает: давайте мол съедим того у кого длинные уши? Тут заяц уши пригладил и говорит..Конец тебе ослик

  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    1 час назад

    Пока на территории реализовывались натуральные льготы инвалидам, было хорошо. С 2009 года прошла "монетизация" льгот, убрали "доставку"с коммунальной услуги - покупка газа в баллонах... То есть купил баллон и в автобус... С баллоном газа. Тут кассир пристала:"Обилечивайтесь, обилечивайтесь." Зима, баллон в инее, руки не действуют. С кошельком справиться не могу... Ну машинально... Открыл чуть-чуть вентиль, зажигалкой чиркнул - ну руки погреть... Сколько ж у нас людей "не держанием" страдают!!!))))))

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