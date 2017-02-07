Читателям Амур.инфо предлагают сочинить анекдот

9 февраля в Общественно-культурном центре Благовещенска состоится концерт известного российского юмориста Сергея Дроботенко. Амур.инфо разыгрывает два пригласительных билета на концерт артиста среди читателей сайта.

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Победителя объявят 8 февраля в 16 часов. Редакция свяжется с ним через систему личных сообщений.

Концерт Сергея Дроботенко состоится 9 февраля в 18:30 в Общественно-культурном центре. Выступление артиста – часть большого гастрольного тура, который начался в январе, а закончится в марте.

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