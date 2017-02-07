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7 февраля 2017, 13:09 10

Неудачный розыгрыш обернулся для амурчанина уголовным сроком

Неудачный розыгрыш обернулся для амурчанина уголовным сроком
Фото: newstes.ru

18-летний житель посёлка Прогресс в Амурской области за два проступка лишился свободы, денег и получил лечение у психиатра. Сначала парень украл банковскую карту у знакомой вместе с листком, где был написан пинкод, и снимал деньги. Почти за две недели он обогатился на 250 882 рубля.

Потом амурчанин и два его несовершеннолетних друга, надев вязаные шапки с прорезями для глаз, решили разыграть и напугать знакомую пару. Они повалили парня и девушку на землю и стали удерживать их руки и ноги. В процессе так называемого розыгрыша парень сорвал с шеи несовершеннолетней пострадавшей золотые цепочку и крестик на сумму 21 000 рублей.

В итоге по двум фактам, краже и грабежу, были возбуждены уголовные дела.

На суде амурчанин раскаялся и признал свою вину. Он получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу первой потерпевшей 250 822 рублей и в связи с состоянием здоровья назначил ему амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • fb_Anatoly Litovkin

    fb_Anatoly Litovkin
    18 часов назад

    Как раз сверстники долг отдадут Родине и паренек вернется.Одни пройдут школу мужества,а он-школу жизни.Таковы реалии жизни!

  • Oldlord

    Oldlord
    18 часов назад

    Опасаюсь, что он уже никогда не станет ни отличником боевой подготовки, ни отличником в школе жизни.

  • Житель города 89

    Житель города 89
    18 часов назад

    Вопрос, а откуда на карте такие деньги...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    18 часов назад

    Житель города 89

    Вопрос, а откуда на карте такие деньги...



    а может она "бедненькая сиротка "

  • ЛиСа

    ЛиСа
    18 часов назад

    Житель города 89

    Вопрос, а откуда на карте такие деньги...



    Это единственный вопрос?

    Человек мог продать авто. Или получить наследство от умершего родственника. А мог копить долго на мечту.

    Всё-таки хранить пин-код с картой - беспечность крайняя. Банки уже памятки выдают по безопасности, но читают их немногие. Ещё меньше кто соблюдает правила. Результат плачевный. С этого "психа" выбить потерю ещё не получится поди.

  • МАРИНА НА ЖУКЕ

    МАРИНА НА ЖУКЕ
    18 часов назад

    Житель города 89

    Вопрос, а откуда на карте такие деньги...



    Малоли откуда!! Может человек машину продал или в лотерею выиграл разве не может такого быть?

  • Victrix

    Victrix
    17 часов назад

    Житель города 89

    Вопрос, а откуда на карте такие деньги...



    Ну может зарплату получила, а сразу все не потратила.

  • Svetka5532555

    Svetka5532555
    17 часов назад

    версий короче много , мало ли от куда ахахахха

  • Вет

    Вет
    17 часов назад

    всё гораздо проще... это кредитная наверное карта с лимитом в 300 тр

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    16 часов назад

    А розыгрышом это всё сам преступник назвал? Потом стал под невменяемого косить когда в "розыгрыш" не поверили?

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