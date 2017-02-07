Неудачный розыгрыш обернулся для амурчанина уголовным сроком

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18-летний житель посёлка Прогресс в Амурской области за два проступка лишился свободы, денег и получил лечение у психиатра. Сначала парень украл банковскую карту у знакомой вместе с листком, где был написан пинкод, и снимал деньги. Почти за две недели он обогатился на 250 882 рубля.

Потом амурчанин и два его несовершеннолетних друга, надев вязаные шапки с прорезями для глаз, решили разыграть и напугать знакомую пару. Они повалили парня и девушку на землю и стали удерживать их руки и ноги. В процессе так называемого розыгрыша парень сорвал с шеи несовершеннолетней пострадавшей золотые цепочку и крестик на сумму 21 000 рублей.

В итоге по двум фактам, краже и грабежу, были возбуждены уголовные дела.

На суде амурчанин раскаялся и признал свою вину. Он получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу первой потерпевшей 250 822 рублей и в связи с состоянием здоровья назначил ему амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, сообщает прокуратура Амурской области.

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