В столицу Приамурья снова летает «Боинг-777»

Благовещенский аэропорт снова стал принимать тяжёлый самолет «Боинг-777». Первый обратный рейс был 6 февраля, и с этого дня полёты в последнем зимнем месяце значатся почти ежедневно. Как сообщил ИА «Амур.инфо» директор аэропорта Валерий Шлегель, полёты на февраль согласованы с Росавиацией.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, благовещенский аэропорт будет принимать «Боинг-777» по всем оставшимся февральским дням, кроме четверга, 23 февраля. Рейсы на судне выполняет авиакомпания «ВИМ-Авиа». Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты данного типа были введены во флот авиакомпании летом 2016 года.

Как сообщало Амур.инфо, 28 декабря 2016 года впервые в аэропорту столицы Амурской области приземлился один из самых крупных самолётов. В новом авиалайнере могут разместиться 323 человека. Только вот загружать самолёт в благовещенском аэропорту можно неполностью, так как не хватает длины и прочности взлётной полосы. Поэтому перед каждым рейсом решено вносить ограничения по взлётной массе воздушного суда. Их будут рассчитывать в зависимости от погодных условий.

Тогда «Боинг-777» успел совершить всего шесть посадок в столице Приамурья: три до нового года и три – после. В начале января сообщалось, что идёт процесс согласования нового разрешения от Росавиации на продолжение рейсов.

Билеты из Благовещенска в Москву и обратно на «Боинге-777» (к примеру, с вылетом 16 февраля и обратным билетом на 24 февраля), обойдутся горожанину без детей примерно в 24,3 тысячи рублей, согласно информации на сайте перевозчика. Улететь в одну сторону можно примерно за 13 тысяч в экономклассе, за 16 тысяч в «эконом плюс», за 40 тысяч – в бизнес-классе.

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