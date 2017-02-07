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7 февраля 2017, 11:51 13

В столицу Приамурья снова летает «Боинг-777»

В столицу Приамурья снова летает «Боинг-777»

Благовещенский аэропорт снова стал принимать тяжёлый самолет «Боинг-777». Первый обратный рейс был 6 февраля, и с этого дня полёты в последнем зимнем месяце значатся почти ежедневно. Как сообщил ИА «Амур.инфо» директор аэропорта Валерий Шлегель, полёты на февраль согласованы с Росавиацией.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, благовещенский аэропорт будет принимать «Боинг-777» по всем оставшимся февральским дням, кроме четверга, 23 февраля. Рейсы на судне выполняет авиакомпания «ВИМ-Авиа». Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты данного типа были введены во флот авиакомпании летом 2016 года.

Как сообщало Амур.инфо, 28 декабря 2016 года впервые в аэропорту столицы Амурской области приземлился один из самых крупных самолётов. В новом авиалайнере могут разместиться 323 человека. Только вот загружать самолёт в благовещенском аэропорту можно неполностью, так как не хватает длины и прочности взлётной полосы. Поэтому перед каждым рейсом решено вносить ограничения по взлётной массе воздушного суда. Их будут рассчитывать в зависимости от погодных условий.

Тогда «Боинг-777» успел совершить всего шесть посадок в столице Приамурья: три до нового года и три – после. В начале января сообщалось, что идёт процесс согласования нового разрешения от Росавиации на продолжение рейсов.

Билеты из Благовещенска в Москву и обратно на «Боинге-777» (к примеру, с вылетом 16 февраля и обратным билетом на 24 февраля), обойдутся горожанину без детей примерно в 24,3 тысячи рублей, согласно информации на сайте перевозчика. Улететь в одну сторону можно примерно за 13 тысяч в экономклассе, за 16 тысяч в «эконом плюс», за 40 тысяч – в бизнес-классе.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Nick

    Nick
    20 часов назад

    Вчера вроде бы А332 садился, нет?

  • это так

    это так
    19 часов назад

    наконец-то начали обновлять свой парк. Может и Икар последует примеру и вместо ушатаных авиаГазелей будет возить нормальными свежими бортами

  • ay

    ay
    19 часов назад

    это так

    наконец-то начали обновлять свой парк. Может и Икар последует примеру и вместо ушатаных авиаГазелей будет возить нормальными свежими бортами



    Ваще-то, они ещё в том годе 777 закупились.

  • ay

    ay
    18 часов назад

    Nick

    Вчера вроде бы А332 садился, нет?



    нет.

  • Житель города 89

    Житель города 89
    18 часов назад

    это так, врятли, в нашей стране все ради экономии. Пока взлетать не перестанут, так и будут летать.

  • ё

    ё
    18 часов назад

    Да пусть летают.

    У нас ещё есть погрузчики в аэропорту.

  • oenesterov

    oenesterov
    17 часов назад

    Да, 777 - супер, и летит быстрее и не надо места повышенной комфрртности докупать.

    Отдельное спасибо водителю аэропортовского автопогрузчика.

  • Victrix

    Victrix
    17 часов назад

    oenesterov

    Да, 777 - супер, и летит быстрее и не надо места повышенной комфрртности докупать. Отдельное спасибо водителю аэропортовского автопогрузчика.



    Предлагаю г-ну Неведомскому изваять памятник автопогрузчику с водителем.

  • ну вот

    ну вот
    16 часов назад

    на набережной

  • виталя1979

    виталя1979
    15 часов назад

    Не пойму - сначала расхвалили, что самолёт может дофига всего набрать на борт. Потом обломили, что мол загружать его сильно нельзя тк аэропорт не подходит. А в чем прикол тогда?

  • Beverly

    Beverly
    14 часов назад

    Блин. Ну летали такие самолеты лет 5 назад. Трансаэро пускала. По 3 ряда кресел как сейчас помню.

  • ay

    ay
    13 часов назад

    Такие не летали. До конца декабря прошлого года.

  • mercy

    mercy
    13 часов назад

    3.4

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