Семья из Пояркова вынуждена жить в аварийном доме со сгоревшей крышей

В селе Поярково Михайловского района 1 февраля произошел пожар в жилом доме. Дом признан аварийным, но в нем по-прежнему живут люди, ожидающие переселения. После пожара, по словам жильцов, находиться в доме стало практически невозможно. Сельчане рассказали, что просят местную власть ускорить переселение, но им обещают новое жилье только к сентябрю.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо житель Пояркова Андрей Дырив, дом, в котором он живет с матерью-пенсионеркой, построен еще в 30-е годы. Раньше он принадлежал железнодорожникам – мать получила жилье, когда работала на путях. Сейчас дом является муниципальным имуществом сельской администрации – семья живет там по договору соцнайма.

«Три года назад наш дом признали аварийным и пообещали предоставить нам новое жилье. Людей из соседних квартир при этом поселили во временное жилье, а мы так и живем здесь до сих пор. И все бы ничего, только 1 февраля у нас был пожар – сгорела крыша. Как нам в МЧС сказали, был поджог. И когда пожарные тушили огонь, то вода потекла, естественно, внутрь дома – залиты стены, потолок. Теперь все это замерзло. В доме очень холодно, сейчас придет весна, и все это будет таять. Дом и так разваливается, еще и пожар его подкосил», – поделился житель дома № 21А1 по улице Станционной Андрей Дырив.

По словам мужчины, он обращался за помощью в местную администрацию, но там ему сказали, что могут предоставить жилье только в сентябре. Корреспонденту Амур.инфо в поярковском сельсовете также сообщили, что в сентябре начнется четвертый этап областной программы переселения из ветхого и аварийного жилья и только тогда администрация сможет переселить семью. На вопрос, есть ли сейчас в селе маневренный жилой фонд, куда можно временно поместить семью, в сельсовете ответили отрицательно.

Тем временем в администрации Михайловского района сообщили, что в Пояркове есть свободные комнаты в общежитии строителей, а также есть муниципальное жилье, жильцы которого имеют большие задолженности.

«Есть люди, которые давно не платят за жилье, они нарастили огромные долги. Таких людей можно выселить и предоставить их жилье тем, кто нуждается в нем и при этом готов за него платить. Поэтому тут уже сельсовет должен действовать», – рассказала начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации Михайловского района Ольга Подорожная.

Также Ольга Ивановна добавила, что сейчас районная администрация ждет подтверждения от областного министерства ЖКХ о выделении району средств в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Как только это подтверждение будет получено, администрация объявит аукцион на покупку нового жилья. После в купленные помещения смогут переехать нуждающиеся.

«Подтверждение мы ждем со дня на день. Вся процедура с проведением конкурса и покупкой жилья займет около двух месяцев. И сразу после этого мы сможем переселить людей. То есть раньше сентября. Единственное, что нам нужно, чтобы поярковский сельсовет предоставил нам документы, в которых будет указано, кто в их селе остро нуждается в жилье, то есть кого необходимо переселить в первую очередь», – добавила Ольга Подорожная.

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#жизнь #ЖКХ

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