Учёные: светодиодное освещение может привести к биологической катастрофе

Фото: woodtechnology.ru

Светодиодное освещение оказывает губительное воздействие на живые организмы, что может привести к их настоящей биологической катастрофе. К такому выводу пришли британские учёные, изучавшие воздействие светодиодных источников света на пауков. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперимент показал, что животные, которые находились под светодиодными лампами, становились более медлительными и не могли потом нормально охотиться. Они приходили в норму и восстанавливали подвижность лишь после того, как вновь оказывались под солнечным светом.

По словам учёных, светодиоды оказывают негативное влияние и на растения. Авторы исследования призывают заняться поисками альтернативных источников освещения, пока не случилось непоправимое. Специалисты считают, что светодиодному освещению нужно срочно найти безопасную альтернативу, которая не будет представлять столь серьёзную угрозу для мира флоры и фауны.

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