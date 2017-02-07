Амурскую область покидает один из ведущих актеров драмтеатра Роберт Салахов

Фото: www.amurteatr.ru

Один из самых известных амурских актеров – Роберт Салахов – покидает областной театр драмы в связи с переездом на новое место жительства. Правда, артист пока не говорит, куда именно он уезжает. «Это не зона Сибири и Дальнего Востока – где-то ближе к югу», – намекает Роберт Илгизович.

Артист уверяет, что уходит из театра он мирно, ни о каких конфликтах не может быть и речи. Причины для отъезда исключительно семейного характера. «У меня двое детей. Старшему будет 17 лет, младшему – 15. Надо определяться с их устройством, – пояснил Роберт Салахов. – Уехать не так просто, сейчас задача – продать имущество, квартиру, это не так просто». Артист работает до 17 февраля, и к концу февраля планирует уехать.

Он добавил, что на новом месте также будет играть в театре. «В театральной среде смена места считается вполне нормальным явлением. Но, конечно, расставание – это тяжело. Но я сообщил заранее – еще в середине января, чтобы у всех было время подготовиться и чтобы репертуар не пострадал», – пояснил артист.

Последнее время он уже ничего нового не репетирует. Возможно, некоторые спектакли – например, «Клинический случай» – после отъезда Роберта Салахова в Амурском драматическом идти не будут.

В этом театре Роберт Илгизович проработал 21 год. Кстати, в 1999 году он уже уезжал – в Тюмень. «Но тогда я уезжал не в театр. Тогда я занимался рекламным видео- и радиобизнесом. Мы с ребятами там организовали компанию. Я там жил всего три месяца», – вспоминает Роберт Салахов.

Просмотров всего: 3468

#культура #происшествия

распечатать