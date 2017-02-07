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7 февраля 2017, 11:20 19

Амурскую область покидает один из ведущих актеров драмтеатра Роберт Салахов

Амурскую область покидает один из ведущих актеров драмтеатра Роберт Салахов
Фото: www.amurteatr.ru

Один из самых известных амурских актеров – Роберт Салахов – покидает областной театр драмы в связи с переездом на новое место жительства. Правда, артист пока не говорит, куда именно он уезжает. «Это не зона Сибири и Дальнего Востока – где-то ближе к югу», – намекает Роберт Илгизович.

Артист уверяет, что уходит из театра он мирно, ни о каких конфликтах не может быть и речи. Причины для отъезда исключительно семейного характера. «У меня двое детей. Старшему будет 17 лет, младшему – 15. Надо определяться с их устройством, – пояснил Роберт Салахов. – Уехать не так просто, сейчас задача – продать имущество, квартиру, это не так просто». Артист работает до 17 февраля, и к концу февраля планирует уехать.

Он добавил, что на новом месте также будет играть в театре. «В театральной среде смена места считается вполне нормальным явлением. Но, конечно, расставание – это тяжело. Но я сообщил заранее – еще в середине января, чтобы у всех было время подготовиться и чтобы репертуар не пострадал», – пояснил артист.

Последнее время он уже ничего нового не репетирует. Возможно, некоторые спектакли – например, «Клинический случай» – после отъезда Роберта Салахова в Амурском драматическом идти не будут.

В этом театре Роберт Илгизович проработал 21 год. Кстати, в 1999 году он уже уезжал – в Тюмень. «Но тогда я уезжал не в театр. Тогда я занимался рекламным видео- и радиобизнесом. Мы с ребятами там организовали компанию. Я там жил всего три месяца», – вспоминает Роберт Салахов.

Просмотров всего: 3468

#культура #происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    20 часов назад

    скоро и зрителей не останется

  • Е.Петров

    Е.Петров
    20 часов назад

    Всегда невольно грустно, когда уезжают из Амурской области известные люди, долгие годы жившие и работавшие здесь. Р.И.Салахов из их числа!

    Нашему Амурскому областному театру надо бы к одному из своих юбилеев, например, к 160-летию с начала театральной жизни в Приамурье (от первого спектакля в 1860 г.) в 2020 году, подготовить хотя бы краткий Справочник биографий «Деятели театра за всю его историю». Ведь столько замечательных актеров, режиссеров и многих других деятелей прошли через театр за весь период его огромной истории! Главное начать составлять этот Справочник и дело пойдет!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    20 часов назад

    Печаль

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    20 часов назад

    Роберт Илгизович, мы, зрители, Вас любили и будет помнить, как замечательного амурского театрального актера. Успехов Вам на новой театральной Сцене !!!

    Е.Петрову

    Идея с биографическим справочником, конечно, очень хорошая, но думаю, что пора уже нашей театральной общественности Благовещенска и области подумать о работе над подготовкой «Энциклопедии театральной жизни Приамурья ХIХ – начала ХХI вв.». По литературной жизни ведь издана в области подобная энциклопедия, уверена, что и театральная жизнь Приамурья достойна своей региональной Театральной энциклопедии!!!!!

  • Grigoryy

    Grigoryy
    20 часов назад

    "У меня двое детей. Старшему будет 17 лет, младшему – 15. Надо определяться с их устройством, – пояснил Роберт Салахов".

    Вот вам и наглядный пример того, что люди не видят перспективы для своих детей и ищут места для жизни и развития получше чем Дальний Восток. Отток населения продолжается и его не остановить ни каким "гектарами".

    Что ж, удачи, Роберту и его семье)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    19 часов назад

    Грустно, знаком с Робертом, отличный человек и великолепней актер.

  • буда

    буда
    19 часов назад

    Уже не только бизнес уходит, уже и творческие люди покидают нашу супер область.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    19 часов назад

    3.4

  • ё

    ё
    18 часов назад

    И даже бесплатный Га амурской землицы не смог его удержать.

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    18 часов назад

    Правильно поступает! От сюда бежать надо не оглядываясь! Как крысы с тонущего корабля! Крысы убегут и корабль тонуть перестанет))))

  • Femme

    Femme
    18 часов назад

    Очень жаль расставаться... Но не зря говорят - рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Удачи, везения! Пусть новый город, новый театр и новый зритель встретит Роберта Илгизовича с теплом и радушием!!!

  • Sunny

    Sunny
    18 часов назад

    Самые наилучшие пожелания самому замечательному амурскому актеру Роберту Илгизовичу!!!! Взрослому зрителю будет очень не хватать его актерскому мастерства, а маленькому зрителю его добрых глаз! Жалко, что Благовещенск теряет таких актеров...

  • МАРИНА НА ЖУКЕ

    МАРИНА НА ЖУКЕ
    18 часов назад

    Это Колорадский папа?

  • икс7

    икс7
    16 часов назад

    Grigoryy

    "У меня двое детей. Старшему будет 17 лет, младшему – 15. Надо определяться с их устройством, – пояснил Роберт Салахов". Вот вам и наглядный пример того, что люди не видят перспективы для своих детей и ищут места для жизни и развития получше чем Дальний Восток. Отток населения продолжается и его не остановить ни каким "гектарами". Что ж, удачи, Роберту и его семье)))



    а как же развития дальнего востока..? трутнев,галушка,путин столько про это рассказывали

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 часов назад

    МАРИНА НА ЖУКЕ

    Это Колорадский папа?



    Актёр, игравший Колорадского папу

  • oenesterov

    oenesterov
    15 часов назад

    кто-то уезжает, кто-то приезжает.... обычный круговорот людей. Это хорошо, что люди становятся мобильнее.

    Что если у актера дети хотят посвятить себя ядерной физике, морским перевозкам и т.п., то им действительно необходимо уехать из Благи, здесь нет таких отраслей.

    Ну и, не надо врать самим себе, Благовещенск - это провинция, всегда ей была и всегда ей будет, а кому то хочется большего....

    И это никак не связано с развитием Дальнего Востока. Тем более под развитием ДВ не следует понимать только развитие Благовещенска, тем более в самом городе особых и проектов то нет. кроме моста в Хэйхе..

  • МАРИНА НА ЖУКЕ

    МАРИНА НА ЖУКЕ
    15 часов назад

    Сергей Труш

    МАРИНА НА ЖУКЕ

    Это Колорадский папа?



    Актёр, игравший Колорадского папу



    Он классный любили ходить к Колорацкого папу!

  • Beverly

    Beverly
    14 часов назад

    В очередной раз уезжает. Потом снова вернется со словами "не могу жить без амурский зрителей". Здесь он "Первый парень на деревне, хоть в деревне и один".

  • Аксюта

    Аксюта
    13 часов назад

    Жаль, очень жаль. Он был любим многими театралами. Было видно, что он не просто талантливый человек, а сам ещё и получает удовольствие от своей профессии.

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