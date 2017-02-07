В Приамурье вырос размер детских пособий

Фото: medialenta.ru

В Российской Федерации с 1 февраля пособия в связи с материнством и детством увеличены на 5,4 %. В регионах произведён перерасчёт. Установлен новый коэффициент индексации – 1,054 – исходя из фактического роста потребительских цен за 2016 год.

С 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учёт в медицинском учреждении на ранних этапах беременности составит 613,14 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 16 350,33 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет – 3 065,69 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6 131,37 рубля, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

В районах и местностях Амурской области, где к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

Размеры пособий с учётом районных коэффициентов

Вид пособия Коэффициент 1,2 Коэффициент 1,3 Коэффициент 1,4 Единовременное пособие при рождении ребёнка 19 620,4 руб. 21 255,43 руб. 22 890,46 руб. Пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности 735,77 руб. 797,08 руб. 858,4 руб. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 3 678,83 руб. 3985,40 руб. 4 291,97 руб. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми 7 357,64 руб. 7 970,78 руб. 8 583,92 руб.

С 1 июля 2017 года данные пособия по материнству и детству будут выплачиваться напрямую Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Это связано со вступлением области в пилотный проект «Прямые выплаты».

В настоящее время женщинам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством осуществляется работодателем. Финансирование осуществляется за счёт средств Фонда социального страхования РФ. В ряде случаев, например, при банкротстве или прекращении деятельности работодателя, женщине для назначения и выплаты пособия по материнству и детству необходимо обратиться в территориальный орган Фонда, в котором состоит на учете ее работодатель. Обратиться можно лично, по почте или в электронном виде – через сайт регионального отделения или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Просмотров всего: 2046

#дети #жизнь

распечатать