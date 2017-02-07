В Приамурье вырос размер детских пособий
В Российской Федерации с 1 февраля пособия в связи с материнством и детством увеличены на 5,4 %. В регионах произведён перерасчёт. Установлен новый коэффициент индексации – 1,054 – исходя из фактического роста потребительских цен за 2016 год.
С 1 февраля размер единовременного пособия за постановку на учёт в медицинском учреждении на ранних этапах беременности составит 613,14 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка – 16 350,33 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет – 3 065,69 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет – 6 131,37 рубля, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
В районах и местностях Амурской области, где к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.
Размеры пособий с учётом районных коэффициентов
|Вид пособия
|
Коэффициент 1,2
|Коэффициент 1,3
|Коэффициент 1,4
|Единовременное пособие при рождении ребёнка
|19 620,4 руб.
|21 255,43 руб.
|22 890,46 руб.
|Пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности
|735,77 руб.
|797,08 руб.
|858,4 руб.
|Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком
|3 678,83 руб.
|3985,40 руб.
|4 291,97 руб.
|Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми
|7 357,64 руб.
|7 970,78 руб.
|8 583,92 руб.
С 1 июля 2017 года данные пособия по материнству и детству будут выплачиваться напрямую Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Это связано со вступлением области в пилотный проект «Прямые выплаты».
В настоящее время женщинам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством осуществляется работодателем. Финансирование осуществляется за счёт средств Фонда социального страхования РФ. В ряде случаев, например, при банкротстве или прекращении деятельности работодателя, женщине для назначения и выплаты пособия по материнству и детству необходимо обратиться в территориальный орган Фонда, в котором состоит на учете ее работодатель. Обратиться можно лично, по почте или в электронном виде – через сайт регионального отделения или Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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