Внешний вид квитанций от Амурской генерации изменился

В филиале «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» разработали квитанции за тепло нового образца. Изменения связаны в вступлением в силу Федерального закона № 176 «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ…». Жители Благовещенска и поселка Прогресс уже в феврале получат новые расчетные документы.

Так, в квитанциях для абонентов – физических лиц, проживающих в домах, не оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии (ОДПУ), появилась графа «Плата с применением повышающего коэффициента». Теперь в квитанции граждане смогут увидеть наглядно разницу между размером платы за тепловую энергию, который согласно закону произведен с увеличением в 1,5 раза и размером платы без этого коэффициента, если бы дом был своевременно оборудован ОДПУ. Появление новой колонки в квитанциях должно побудить граждан к принятию решения об установке приборов учета.

«Внося изменения в квитанцию, мы, в первую очередь, учитывали изменения, произошедшие в законодательстве. Кроме того, мы стараемся в квитанциях достичь прозрачности расчетов за тепловую энергию», – говорит заместитель директора по сбыту филиала «Амурская генерация» Евгений Киреев.

Напомним, что согласно федеральному закону «Об энергосбережении» россияне обязаны были установить общедомовые приборы учета тепла и индивидуальные приборы учета горячей воды еще до 1 июля 2012 года. Однако значительная часть многоквартирных домов и просто квартир остаются неоприборенными. Именно для таких абонентов правительство РФ (постановление правительства РФ № 603) ввело повышающие коэффициенты на коммунальные услуги. С 1 января 2017 года коэффициент вырос с 1,4 до 1,5. Изменения в законодательстве, в том числе и новшества по перерасчету за услугу горячего водоснабжения, призваны стимулировать всех потребителей к учету коммунальных ресурсов.

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