Психологи вывели формулу для получения премии «Оскар»

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Австралийские учёные вывели формулу, определяющую максимальные шансы на получение премии «Оскар». По их мнению, больше других могут претендовать на заветную статуэтку американские актёры, играющие в фильме, где демонстрируется американская культура. Об этом учёные рассказали на страницах журнала British Journal of Psychology, передаёт ИА Regnum.

Группа психологов из Австралии подробно изучили все фильмы и роли, получившие «Оскар» начиная с 1968 года. Также анализу подверглись все, кто был номинирован, но премии удостоен не был. В итоге специалисты из Квинслендского университета выяснили, что почти 70 % «оскароносцев» были американцами (18 % – британцами), более того, чаще победителями становились те их них, кто принадлежал к одной социальной группе с киноакадемиками, от которых зависела их победа.

Авторы исследования обратили внимание также на место действия той или иной киноистории. В 88 % случаев премию получили фильмы, отражавшие американскую культуру.

«Наше исследование имеет значение для признания творчества в целом. Всем нам приятно думать, что наша оценка является объективной и свободной от оценочных суждений, но на самом деле она сильно структурирована нашей группой», – отметил психолог Никлас Стеффенс.

В 2017 году церемония награждения премией «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе 26 февраля. Фаворитом этого года считается мюзикл «Ла-ла ленд», представленный в 14 номинациях, в том числе – «Лучший фильм».

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