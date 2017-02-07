Психологи вывели формулу для получения премии «Оскар»
Австралийские учёные вывели формулу, определяющую максимальные шансы на получение премии «Оскар». По их мнению, больше других могут претендовать на заветную статуэтку американские актёры, играющие в фильме, где демонстрируется американская культура. Об этом учёные рассказали на страницах журнала British Journal of Psychology, передаёт ИА Regnum.
Группа психологов из Австралии подробно изучили все фильмы и роли, получившие «Оскар» начиная с 1968 года. Также анализу подверглись все, кто был номинирован, но премии удостоен не был. В итоге специалисты из Квинслендского университета выяснили, что почти 70 % «оскароносцев» были американцами (18 % – британцами), более того, чаще победителями становились те их них, кто принадлежал к одной социальной группе с киноакадемиками, от которых зависела их победа.
Авторы исследования обратили внимание также на место действия той или иной киноистории. В 88 % случаев премию получили фильмы, отражавшие американскую культуру.
«Наше исследование имеет значение для признания творчества в целом. Всем нам приятно думать, что наша оценка является объективной и свободной от оценочных суждений, но на самом деле она сильно структурирована нашей группой», – отметил психолог Никлас Стеффенс.
В 2017 году церемония награждения премией «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе 26 февраля. Фаворитом этого года считается мюзикл «Ла-ла ленд», представленный в 14 номинациях, в том числе – «Лучший фильм».
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