ДРСК повысила надежность работы электрических сетей

В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) отмечают снижение количества отключений энергетического оборудования в 2016 году по сравнению не только с предыдущим, 2015 годом, но и относительно средних показателей, сложившихся за шестилетний период наблюдения по компании.

Планомерная тенденция снижения количества аварийных отключений наблюдается вот уже несколько лет во всех пяти регионах, где работают филиалы ДРСК: Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, в южной части Республики САХА (Якутия), а также Амурской области. Согласно статистике, в 2016 году произошло на 11 % меньше отключений энергетического оборудования, чем в 2015 году, и на 7 % меньше, чем в среднем за период 2010-2015 г.

- Учитывая сложные погодные условия, географические особенности дальневосточного региона и удаленность объектов, такой результат можно считать очень существенным. Мы с каждым годом повышаем требования к диагностике оборудования и расследованию причин аварий. Мы ставим задачи не только сохранить тенденцию сокращения аварий в целом, но и улучшить показатели аварийности по отдельным видам оборудования, – отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер ДРСК Александр Михалев. – В этом году необходимо больше внимания уделить мероприятиям, позволяющим снизить количество перекрытий на проводах, чистке просек, снижению случаев повреждения изоляционных элементов на подстанциях всех типов.

Важными показателями, указывающими на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей Дальнего Востока, являются улучшение позиций по среднему времени устранения аварийных ситуаций, снижению времени простоя потребителя.

Очень важным показателем для потребителей является среднее простоя потребителей. По итогам 2016 года зафиксировано заметное улучшение этого показателя. Это явный признак эффективности реализуемого комплекса мер по более глубокому анализу аварийности, улучшению оперативного реагирования на нештатные ситуации, своевременному ремонту оборудования и повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.

ДРСК проводит единую техническую политику в своих филиалах. Но при этом каждый регион имеет особенности при эксплуатации энергетического оборудования – на территории юга Якутии линии электропередачи построены в деревянном исполнении, юг Приморья отличается плотной застройкой и высоким уровнем износа, в Хабаровском крае большое количество бесхозяйных сетей.

Энергетики ДРСК круглосуточно осуществляют мониторинг работы электросетевых объектов, значительное внимание уделяется обновлению автоматизированных комплексов, используемых при диагностике и эксплуатации энергоинфраструктуры.

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