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7 февраля 2017, 10:39 26

Выплачивать ущерб «ВИМ-Авиа» от повреждения самолёта будет водитель автопогрузчика

Выплачивать ущерб «ВИМ-Авиа» от повреждения самолёта будет водитель автопогрузчика
Фото: 27r.ru

Водителя спецмашины, повредившей в аэропорту Благовещенска воздушное судно, ждут судебные тяжбы. В аэропорту прошла проверка по ЧП, в результате которого самолёт признали «невылетным». Автопогрузчик повредил обшивку фюзеляжа во время погрузки бортового питания.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» директор аэропорта Валерий Шлегель, происшествие, из-за которого за пассажирами пришлось вызывать резервный борт, случилось из-за небрежности. «Водитель был опытный, 40 лет стажа, он объяснил тем, что нога соскользнула с педали, не успел затормозить – человеческий фактор», – сказал Валерий Оттович.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что «ВИМ-Авиа» проводит предварительную оценку ущерба, готовит материалы для предъявления претензии аэропорту Благовещенска и обозначит сумму понесённого ущерба.

В свою очередь, аэропорт выставит счёт водителю. На данный момент ведётся расследование. И если его вина сотрудника подтвердится, ему придётся возмещать ущерб. Сколько ему предстоит выплатить, в итоге будет решать суд.

Воздушное судно, которое на прошлой неделе повредили в аэропорту, вылетит из Благовещенска в Москву во вторник, 7 февраля. Рейс НН 182 Благовещенск – Москва должен был вылететь 2 февраля в 10:00 по местному времени. После происшествия рейс задержали. За пассажирами выслали резервный борт. Людям предоставили питание и гостиницу. На борту были 172 пассажира и 8 членов экипажа.

Повреждённый самолёт пять дней находится в Благовещенске. Его готовят к так называемому техническому перегону в Москву, полёт пройдет без пассажиров. В столице проведут основной ремонт. У самолета повреждена обшивка фюзеляжа.

Просмотров всего: 6060

#транспорт

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    21 час назад

    скотчем бы заклеили аккуратненько и никому не говорили

  • йошкин кит

    йошкин кит
    20 часов назад

    Купил самолет

  • Вицли

    Вицли
    20 часов назад



    В свою очередь, в аэропорту пояснили, что авиакомпания выставит счёт водителю. В итоге суд будет решать, сколько ему предстоит выплатить.



    Пускай там в аэропорту внимательно ст. 1068 ГК РФ перечитают.

    Пояснили они.

  • Victrix

    Victrix
    20 часов назад

    Автопогрузчик без ОСАГО гонял?

  • Okean555

    Okean555
    20 часов назад

    работа мечты

  • Lassie

    Lassie
    20 часов назад

    Вицли



    В свою очередь, в аэропорту пояснили, что авиакомпания выставит счёт водителю. В итоге суд будет решать, сколько ему предстоит выплатить.



    Пускай там в аэропорту внимательно ст. 1068 ГК РФ перечитают.

    Пояснили они.



    Вообще да. Максимум уволить могут.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    20 часов назад

    продаст почку

  • Noir

    Noir
    20 часов назад

    Victrix

    Автопогрузчик без ОСАГО гонял?



    А ДПС вызывали?

    Ответственность полностью на аэропорту, т.к. работник выполнял должностные обязаности и ничего не нарушал. Однако это Россия и я не удивлюсь если окажется что работник уже был не трудоустроен и вообще просто катался.

  • Питерский

    Питерский
    20 часов назад

    Эх Шлегель-Еврейская душа)))).

    Мажься -не мажься а платить придётся .

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    19 часов назад

    у нас на работе водила в дребезги разбил атомобиль. Суд полностью оправдал водителя.

  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    19 часов назад

    А расходы повесили на юр. лицо.

  • Kniga

    Kniga
    19 часов назад

    Если умысел водителя не докажут - платить будет аэропорт.

  • Покемон

    Покемон
    19 часов назад

    По данным FLightradar24 из Благовещенска летел на сравнительно небольшой высоте 3600 метров и со скоростью 660 км/ч. Данные полета очень отличаются от штатных полетных характеристик. Сейчас недавно приземлился в Толмачево (Новосибирск). Видимо сильны повреждения.

  • jackal

    jackal
    18 часов назад

    Борт будет починяться в Новосибирске.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    18 часов назад

    А разве самолеты не страхуют? Может быть страховка должна покрыть ущерб. Это просто моё предположение.

  • OVOD

    OVOD
    18 часов назад

    Похоже новым хозяином аэропорта стала авиакомпания ВИМ авиа.

  • гусеница

    гусеница
    18 часов назад

    Пальмочка

    А разве самолеты не страхуют? Может быть страховка должна покрыть ущерб.



    +++++++

    С уважением

  • ё

    ё
    18 часов назад

    Покемон

    По данным FLightradar24 из Благовещенска летел на сравнительно небольшой высоте 3600 метров и со скоростью 660 км/ч. Данные полета очень отличаются от штатных полетных характеристик. Сейчас недавно приземлился в Толмачево (Новосибирск). Видимо сильны повреждения.



    Повреждение нарушило герметизацию.

    Отсюда высота полёта.

    Скорость следствие небольшой высоты полёта, сопротивление воздуха на большой высоте меньше, воздух разряжен.

  • МАРИНА НА ЖУКЕ

    МАРИНА НА ЖУКЕ
    18 часов назад

    Кошмар какой!!!

  • Victrix

    Victrix
    18 часов назад

    Noir

    Victrix

    Автопогрузчик без ОСАГО гонял?



    А ДПС вызывали?

    Ответственность полностью на аэропорту, т.к. работник выполнял должностные обязаности и ничего не нарушал. Однако это Россия и я не удивлюсь если окажется что работник уже был не трудоустроен и вообще просто катался.



    Погрузчик – техника самоходная. Соответственно, на него должен быть оформлен договор ОСАГО.

  • виталя1979

    виталя1979
    15 часов назад

    а в чем прикол говорить о его грузоподъемности ,если он не может использоваться у нас с аткими параметрами?

  • ё

    ё
    14 часов назад

    виталя1979

    а в чем прикол говорить о его грузоподъемности ,если он не может использоваться у нас с аткими параметрами?



    В том, что есть ещё такой параметр как дальность полёта.

    Тенденция в самолётостроении тяготеет дальнемагистральные лайнеры делать большей грузоподъёмности по соображениям экономики.

  • kazantip-70

    kazantip-70
    14 часов назад

    старенький он, без почки долго не протянет...да и вряд ли ему этого хватит....

  • bars

    bars
    9 часов назад

    Да лучшеб вообще весь самолет им раскурочил, чтоб вообще сюда не летали....достала эта компашка....постоянные задержки рейсов, что здесь, что в Москве...и начхали они на всех....на бедного водилу все навалили...

    (Господи, верни Трансаэро на свет божий))), а нечисть всякую забери от нас )))

  • DrDimon

    DrDimon
    9 часов назад

    Покемон

    По данным FLightradar24 из Благовещенска летел на сравнительно небольшой высоте 3600 метров и со скоростью 660 км/ч. Данные полета очень отличаются от штатных полетных характеристик. Сейчас недавно приземлился в Толмачево (Новосибирск). Видимо сильны повреждения.



    Разгерметизация фюзеляжа. Выше нельзя. Задохнешься.

  • ay

    ay
    7 часов назад

    bars

    Да лучшеб вообще весь самолет им раскурочил, чтоб вообще сюда не летали....достала эта компашка....постоянные задержки рейсов, что здесь, что в Москве...и начхали они на всех....на бедного водилу все навалили...

    (Господи, верни Трансаэро на свет божий))), а нечисть всякую забери от нас )))



    В "нытье". А, форум не тот. На задержки ТСО нарываться не приходилось? Повезло. "не сотвори себе кумира".

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