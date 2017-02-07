Выплачивать ущерб «ВИМ-Авиа» от повреждения самолёта будет водитель автопогрузчика

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Водителя спецмашины, повредившей в аэропорту Благовещенска воздушное судно, ждут судебные тяжбы. В аэропорту прошла проверка по ЧП, в результате которого самолёт признали «невылетным». Автопогрузчик повредил обшивку фюзеляжа во время погрузки бортового питания.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» директор аэропорта Валерий Шлегель, происшествие, из-за которого за пассажирами пришлось вызывать резервный борт, случилось из-за небрежности. «Водитель был опытный, 40 лет стажа, он объяснил тем, что нога соскользнула с педали, не успел затормозить – человеческий фактор», – сказал Валерий Оттович.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что «ВИМ-Авиа» проводит предварительную оценку ущерба, готовит материалы для предъявления претензии аэропорту Благовещенска и обозначит сумму понесённого ущерба.

В свою очередь, аэропорт выставит счёт водителю. На данный момент ведётся расследование. И если его вина сотрудника подтвердится, ему придётся возмещать ущерб. Сколько ему предстоит выплатить, в итоге будет решать суд.

Воздушное судно, которое на прошлой неделе повредили в аэропорту, вылетит из Благовещенска в Москву во вторник, 7 февраля. Рейс НН 182 Благовещенск – Москва должен был вылететь 2 февраля в 10:00 по местному времени. После происшествия рейс задержали. За пассажирами выслали резервный борт. Людям предоставили питание и гостиницу. На борту были 172 пассажира и 8 членов экипажа.

Повреждённый самолёт пять дней находится в Благовещенске. Его готовят к так называемому техническому перегону в Москву, полёт пройдет без пассажиров. В столице проведут основной ремонт. У самолета повреждена обшивка фюзеляжа.

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