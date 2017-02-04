Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Фото: izvestia.ru

4 февраля, в субботу, на 73-году жизни ушел из жизни народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Последние годы актер тяжело болел, пишет газета «Известия».

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра театра имени Моссовета.

Актер театра и кино Георгий Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Он известен зрителям по таким фильмам, как «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», «Маленькие трагедии», «24 часа». Театральную карьеру он начал в Ленинградском ТЮЗе, а в 1974 году актера пригласили в Театр имени Моссовета. На его сцену Георгий Тараторкин выходил, в частности, в спектаклях «Они сражались за Родину», «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Виноватые».

Георгий Тараторкин преподавал во ВГИКе, являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

Актер дважды приезжал в Благовещенск на фестиваль «Амурская осень». Первый раз - в 2008 году со спектаклем «Самое дорогое - бесплатно». Тогда же он дал интервью программе «Простые вопросы».

Второй раз актер приехал на фестиваль через год, представив амурчанам спектакль «Американские горки». В нем он играл вместе с дочерью – Анной Тараторкиной. ​Спектакль получил гран-при фестиваля. А Георгий Тараторкин стал призером конкурса антрепризных спектаклей – он получил приз за лучшую мужскую роль.

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#культура #память

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