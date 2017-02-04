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4 февраля 2017, 18:24 21

Амурчанка похитила в магазине Краснодара 15 килограммов мяса

Амурчанка похитила в магазине Краснодара 15 килограммов мяса
Фото: komiinform.ru

Бывшая жительница села Березовка Амурской области украла в гипермаркете Краснодара 15 килограммов мяса и детские игрушки. На преступление 34-летняя женщина пошла с двумя несовершеннолетними дочерьми. В полицию с сообщением о попытке кражи товаров обратились представители службы безопасности магазина на улице Уральской, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Благодаря камерам видеонаблюдения охранники выявили, как одна из посетительниц попыталась украсть более 15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей. Прежде чем зайти в торговый зал, женщина опечатала личные сумки целлофановыми пакетами. Уже в продовольственных рядах она разорвала упаковку и в течение нескольких часов прятала неоплаченные товары, с которых сорвала штрих-коды.

При попытке покинуть торговую точку женщину задержали. По словам воровки, украденное она планировала использовать в личных целях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы.

Просмотров всего: 1585

#дети #происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    8 часов назад

    Нищета и голод ждёт всех переселенцев из амурки в тёплых краях Краснодара.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 часов назад

    Ща начнётся вой радостных оставшихся, вместо жалости к ближнему.

  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    Астронавт, родившийся в Амурской области, случайно пернул в спускаемой капсуле на Марс.

    Давайте соберем всех людей, которые умудрились родиться в Амурке, да и будем про них писать. Похрену что они здесь всего несколько дней своей жизни прожили.

  • апчхее

    апчхее
    8 часов назад

    Доппельгангер

    Ща начнётся вой радостных оставшихся, вместо жалости к ближнему.



    А давайте всех воров будем...жалеть

    Ведь зачем работать,украсть оно проще!

    Только про стыренные миллиарды не надо,это не оправдывает воровство хоть вещей хоть продуктов!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    8 часов назад

    Вот! Не золотые украшения, а еду! Вот она, вертикаль власти в действии…

    А что касается перезжающих из Амурки в Краснодарский край, то, ребята и девчата! Если вы не хотите пропасть с голоду, то езжайте в станицу с домом на земле! Тогда не придётся воровать еду в гипермаркетах. Какого хрена вы лезете жить в город без денег?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 часов назад

    апчхее
    Доппельгангер

    Ща начнётся вой радостных оставшихся, вместо жалости к ближнему.



    А давайте всех воров будем...жалеть


    Ну вы голодным детям в глаза не смотрели. Надо было ей водяры бутылку украсть итдети не проблема тогда. В Березовке ей бы и украсть было негде.

  • апчхее

    апчхее
    7 часов назад

    Не надо рассказывать,90-е пережили,вкалывая на подсобном хозяйстве,с утра до вечера!

    Родители вкалывали,а не воровали!И мы с братьями на огороде работали и скотину,пока родители на работе,кормили!И деревня была поменьше Березовки!

    Вор есть вор

  • igorstesin589

    igorstesin589
    7 часов назад

    Здесь надо более глубоко разобраться , что заставило ее красть ...

  • Касандра

    Касандра
    7 часов назад

    Некоторые думают ,что там манна небесная...нифига,жить в краснодаре очень трудно,если ты не пенсионер

    Так же работы нет и эта женщина украла ни от хорошей жизни.

    Можно и простить на первый раз и вникнуть в проблему.

    Почему помогаем сирии и др.а

  • апчхее

    апчхее
    7 часов назад

    Ды!Сирия виновата,украина,обама,трамп,Путин,рептилоиды,жиды,англосаксы,роттенберги,масоны,да кто угодно,если оправдывать ВОРОВСТВО!

  • petrowihna

    petrowihna
    6 часов назад

    Чего это амурчанка? Она уже не амурчанка, а жительница Краснодара...

  • давно живу

    давно живу
    6 часов назад

    Просто вот интересно, она при задержании кричала что то вроде: - "Вы не имеете права,я Амурчанка!"

    Как этот факт из её биографии вообще стал достоянием гласности?

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    "15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей."

    енто куда это всё она могла незаметно засунуть? Может там еще было "три портсигара отечественных и куртка замшевая...три... куртки" ?

  • anschutka

    anschutka
    6 часов назад

    Голод не тетка

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 часов назад

    На Уральской "Ашан" стоит...

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    anschutka

    Голод не тетка



    Все ворье обьявить голодными и отпустить!Немедля!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    alex 3"15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей."

    енто куда это всё она могла незаметно засунуть? Может там еще было "три портсигара отечественных и куртка замшевая...три... куртки" ?


    Действительно. Под подол всё это не влезет. Видимо с большой сумкой была,туда всё и затолкала. Видимо многодетная семья раз игрушки детские и мяса до хрена. Позорница. У моей бабушки 11 детей, трудно было,но всех вырастила и никто не воровал. Все честно трудились и не стыдно было людям в глаза смотреть.

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    ольга лебедева
    alex 3"15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей."

    енто куда это всё она могла незаметно засунуть? Может там еще было "три портсигара отечественных и куртка замшевая...три... куртки" ?


    Действительно. Под подол всё это не влезет. Видимо с большой сумкой была,туда всё и затолкала. Видимо многодетная семья раз игрушки детские и мяса до хрена. Позорница. У моей бабушки 11 детей, трудно было,но всех вырастила и никто не воровал. Все честно трудились и не стыдно было людям в глаза смотреть.


    нужда заставит-будешь и воровать ради детей. У нас как обычно -детей отберут, мать -в колонию. Ни кто помогать семье не будет.

  • давно живу

    давно живу
    5 часов назад

    ольга лебедева

    Действительно. Под подол всё это не влезет. Видимо с большой сумкой была,туда всё и затолкала.


    Что значит "видимо"? Прямо же пишут:



    Прежде чем зайти в торговый зал, женщина опечатала личные сумки целлофановыми пакетами. Уже в продовольственных рядах она разорвала упаковку и в течение нескольких часов прятала неоплаченные товары, с которых сорвала штрих-коды.

  • апчхее

    апчхее
    5 часов назад

    alex 3

    ольга лебедева

    alex 3"15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей."

    енто куда это всё она могла незаметно засунуть? Может там еще было "три портсигара отечественных и куртка замшевая...три... куртки" ?


    Действительно. Под подол всё это не влезет. Видимо с большой сумкой была,туда всё и затолкала. Видимо многодетная семья раз игрушки детские и мяса до хрена. Позорница. У моей бабушки 11 детей, трудно было,но всех вырастила и никто не воровал. Все честно трудились и не стыдно было людям в глаза смотреть.


    нужда заставит-будешь и воровать ради детей. У нас как обычно -детей отберут, мать -в колонию. Ни кто помогать семье не будет.



    Когда нужда заставляет-люди работают сутками!А ворье ворует!Оправдания-нет!

    Алекс,я с малых лет работал,чтобы было что покушать,так что все доводы в минус!

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    апчхее
    alex 3

    ольга лебедева

    alex 3"15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей."

    енто куда это всё она могла незаметно засунуть? Может там еще было "три портсигара отечественных и куртка замшевая...три... куртки" ?


    Действительно. Под подол всё это не влезет. Видимо с большой сумкой была,туда всё и затолкала. Видимо многодетная семья раз игрушки детские и мяса до хрена. Позорница. У моей бабушки 11 детей, трудно было,но всех вырастила и никто не воровал. Все честно трудились и не стыдно было людям в глаза смотреть.


    нужда заставит-будешь и воровать ради детей. У нас как обычно -детей отберут, мать -в колонию. Ни кто помогать семье не будет.



    Когда нужда заставляет-люди работают сутками!А ворье ворует!Оправдания-нет!

    Алекс,я с малых лет работал,чтобы было что покушать,так что все доводы в минус!


    не фига ни в минус. Нужно разбираться в конкретной ситуации. Какое в положение в семье? Что заставило воровать? По возможности, если мать адекватная и воровала ради крайней нужды, то всеми способами нужно помочь и не оставлять детей сиротами.

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