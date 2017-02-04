Амурчанка похитила в магазине Краснодара 15 килограммов мяса

Фото: komiinform.ru

Бывшая жительница села Березовка Амурской области украла в гипермаркете Краснодара 15 килограммов мяса и детские игрушки. На преступление 34-летняя женщина пошла с двумя несовершеннолетними дочерьми. В полицию с сообщением о попытке кражи товаров обратились представители службы безопасности магазина на улице Уральской, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Благодаря камерам видеонаблюдения охранники выявили, как одна из посетительниц попыталась украсть более 15 килограммов свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки на общую сумму 15 000 рублей. Прежде чем зайти в торговый зал, женщина опечатала личные сумки целлофановыми пакетами. Уже в продовольственных рядах она разорвала упаковку и в течение нескольких часов прятала неоплаченные товары, с которых сорвала штрих-коды.

При попытке покинуть торговую точку женщину задержали. По словам воровки, украденное она планировала использовать в личных целях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы.

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