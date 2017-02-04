Лучшей на Дальнем Востоке стала баскетбольная команда БГПУ

Фото: minsportamur.ru

Баскетбольная команда Благовещенского педагогического университета стала лучшей в регионе. В решающем матче дивизиона «Дальний Восток» Ассоциации студенческого баскетбола победили будущие педагоги, сообщает пресс-служба Амурского областного министерства по физической культуре и спорту.

На протяжении всего турнира, хабаровский ХГУЭП и БГПУ определяли лучшую юношескую студенческую команду Дальнего Востока в 2017 году. До этого команды встречались дважды, причем в Благовещенске победили хабаровчане, а в Хабаровске – студенты педагогического университета. В этот раз спортсмены померились силами на нейтральной площадке, в Биробиджане. Победителями стали благовещенские баскетболисты - 81:68.

Таким образом, минуя квалификационный раунд, команда Юрия Кретова получила прямую путевку сыграть в кубковой сетке Лиги Белова, где её соперниками могут оказаться сильнейшие студенческие команды Сибири, Урала и европейской части страны.

Просмотров всего: 365

#Дальний Восток #спорт

распечатать