Лучшей на Дальнем Востоке стала баскетбольная команда БГПУ
Баскетбольная команда Благовещенского педагогического университета стала лучшей в регионе. В решающем матче дивизиона «Дальний Восток» Ассоциации студенческого баскетбола победили будущие педагоги, сообщает пресс-служба Амурского областного министерства по физической культуре и спорту.
На протяжении всего турнира, хабаровский ХГУЭП и БГПУ определяли лучшую юношескую студенческую команду Дальнего Востока в 2017 году. До этого команды встречались дважды, причем в Благовещенске победили хабаровчане, а в Хабаровске – студенты педагогического университета. В этот раз спортсмены померились силами на нейтральной площадке, в Биробиджане. Победителями стали благовещенские баскетболисты - 81:68.
Таким образом, минуя квалификационный раунд, команда Юрия Кретова получила прямую путевку сыграть в кубковой сетке Лиги Белова, где её соперниками могут оказаться сильнейшие студенческие команды Сибири, Урала и европейской части страны.
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