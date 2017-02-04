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4 февраля 2017, 17:27 31

В Россию запретили ввозить мясо из Белоруссии

В Россию запретили ввозить мясо из Белоруссии
Фото: moskva.meatinfo.ru

Россия вводит запрет на ввоз говядины из Минской области Белоруссии. Причина — подозрения в реэкспорте мяса из Европы и Украины, поставки откуда запрещены российскими властями. Об этом пишет gazeta.ru.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора, который неоднократно говорил о махинациях белорусских поставщиков мяса. По мнению экспертов, запрет не будет ощутим для российских потребителей, так как коснется небольшого объема поставок.

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#сельское хозяйство #торговля

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    9 часов назад

    Белорусии

    Хоть бы в том же Ворде тексты набирали, он хоть банальные ошибки показывает.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    8 часов назад

    Людям жрать нечего, а у них подозрения видители. Вредители.

  • апчхее

    апчхее
    8 часов назад

    ольга лебедева

    Людям жрать нечего, а у них подозрения видители. Вредители.



    В магазинах продукты закончились или все мясо у нас из белоруссии?Или белорусское мясо бесплатное было?

    Вы о чем,все о своем наболевшем-долой?

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    ольга лебедева

    Людям жрать нечего, а у них подозрения видители. Вредители.



    Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении норм Таможенного союза в связи с запретом поставки продовольствия из Белоруссии на российский рынок.

    "Россия повела себя неприлично, запретив многим предприятиям поставку продовольственных товаров на территорию РФ. Россия пошла на нарушение всех наших договоренностей, которых мы достигли в Таможенном союзе", - заявил Лукашенко в среду, принимая доклад членов правительства.

    В докладе содержится информация о принятых правительством мерах по снятию запрета на ввоз белорусской продукции в РФ и транзит товаров санкционного списка.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия категорически запретила махинации с западными товарами с целью их поставки на российский рынок.

    Он отметил, что считает введение Россией ограничений на поставки белорусского продовольствия нечестной конкуренцией. По его словам, ограничение поставок белорусской продукции в РФ можно объяснить стремлением повысить меры безопасности в сегодняшней сложной обстановке. Однако он подчеркнул, что совершенно уверен в качестве белорусского продовольствия.

    Лукашенко также отверг претензии к Минску в той части, что Белоруссия значительно увеличила объемы поставок продовольствия в РФ после введения "продуктового эмбарго". В данной связи президент отметил, что республика пока даже не выбрала предоставленных ей квот по поставкам в РФ мясной, молочной и рыбной продукции. Он также обратил внимание на то, что мощности белорусских перерабатывающих предприятий не позволяют значительно нарастить импорт западного сырья.

  • апчхее

    апчхее
    8 часов назад

    Ну да,Белорусь производит вдвое меньше молока,чем продает в Россию,а креветки и семга из Белоруси-это как?

    Потому как если есть запрет на ввоз продукции из польши или голландии,нехер на тот товар бирки свои лепить,рыболовы хреновы!

    А вообще да,тут политическое решение,батька брыкается,разрешил безвиз,на что у нас стали укреплять погранконтроль,что его опять возмутило!Граница там-никакая,вот-поле,вот-тропинка,вот то село уже белорусское,не то что у нас!И да,государство вправе отстаивать свои интересы,в интересах России прикрыть лазейки для того говна,что может полезть из сопредельных украины и Белоруссии!А говна там лезет очень много,с украины и наркоту и оружие прут вовсю!

  • Ксаныч

    Ксаныч
    8 часов назад

    Дурнадзоры испытывают терпение БАТЬКИ.Больные какие-то.

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Видимо россейские барыги из надзоров сами захотели барыжить и иметь доплату "небольшую" к госдовольствию, которое они получают неустанно перерабатывая санкционные продукты . А тут Лукашенко раскрыл их планы)))

  • igorstesin589

    igorstesin589
    7 часов назад

    Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...

  • апчхее

    апчхее
    7 часов назад

    igorstesin589

    Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...



    Разница в стране ,откуда оно,если в санкционном списке-то запрет!

    А самое хорошее только то,что сам и вырастил!Ну это так,к слову

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    7 часов назад

    igorstesin589Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...


    Да вредители у власти.

  • A.J.Est

    A.J.Est
    7 часов назад

    igorstesin589

    Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...



    Все просто хитрый батька тащит это мясо из стран к которым у нас санкции, мы в эти страны продавать не можем а они с помощью братской белоруссии нам продают. батька свой гешефт снимает и думает, что так и надо.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    6 часов назад

    A.J.Est
    igorstesin589

    Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...



    Все просто хитрый батька тащит это мясо из стран к которым у нас санкции, мы в эти страны продавать не можем а они с помощью братской белоруссии нам продают. батька свой гешефт снимает и думает, что так и надо.


    А вам какая фиг разница из санкционированной страны это мясо или нет. Для вас это принципиально? Если качество хорошее и цена низкая, то почему бы и не снабжать население.

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    аргентинское мясо жрать невозможно..

    хотя,ребя,вся эта возня для России с ТОЙ стороны,нам это совершенно пофих. мы как хавали ...вно с стран БРИКС так и будем его жрать.

    помню онищенко который нашел в молдавском вине какуюто палочку. прижали молдован,те дали назад,и палочки не стало.

  • Тимуровец

    Тимуровец
    6 часов назад



    апчхее

    igorstesin589

    Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...



    Разница в стране ,откуда оно,если в санкционном списке-то запрет!

    А самое хорошее только то,что сам и вырастил!Ну это так,к слову



    Опять "Воронеж" раздолбали!!! Самое интересное кричат про санкции против страны, а на самом деле санкции против определенных зажравшихся лиц и их компаний, а "наши" ответные против карманов граждан. Так понимаю таможенному союзу, если так дальше будет придет кирдык.

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    Русским языком сказано-если продукция из стран,которые под санкциями,то баста!

    Че непонятного!

    Иль призываете нарушать?

    Эт для нью-новодворской

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    уважаю Батьку поболя путина. батька говорит вещи,путин - играет на публику,и вещает фигню,в которую уже никто не верит

  • Алекс К

    Алекс К
    6 часов назад

    апчхее

    Русским языком сказано-если продукция из стран,которые под санкциями,то баста!

    Че непонятного!

    Иль призываете нарушать?



    белорусов тоже под запрет?

    дурачьё...у нас единственный друг был.

    вона какая внешняя политика,за которую нужно уваджать путина,где он страну поднял сколен

    кто у России друг теперь?

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    Тимуровец

    апчхее

    igorstesin589

    Бред полнейший , какая разница откуда мясо , если по всем нормам оно хорошее ...



    Разница в стране ,откуда оно,если в санкционном списке-то запрет!

    А самое хорошее только то,что сам и вырастил!Ну это так,к слову



    Опять "Воронеж" раздолбали!!! Самое интересное кричат про санкции против страны, а на самом деле санкции против определенных зажравшихся лиц и их компаний, а "наши" ответные против карманов граждан. Так понимаю таможенному союзу, если так дальше будет придет кирдык.



    Так иди митингуй,майдань,че форум засирать!Или тоже есть нечего и воровать пойдешь?

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Батька - узурпатор, популист, дружит и с нашими и с вашими. И ваапше калхознык.

  • апчхее

    апчхее
    6 часов назад

    Алекс К

    апчхее

    Русским языком сказано-если продукция из стран,которые под санкциями,то баста!

    Че непонятного!

    Иль призываете нарушать?



    белорусов тоже под запрет?

    дурачьё...у нас единственный друг был.

    вона какая внешняя политика,за которую нужно уваджать путина,где он страну поднял сколен

    кто у России друг теперь?



    Только флот и армия

  • Тимуровец

    Тимуровец
    5 часов назад

    У СССР были и флот и армия и где СССР?

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    ay

    Батька - узурпатор, популист, дружит и с нашими и с вашими. И ваапше калхознык.



    батька красавец, за страну,а не за сечиных и ротенбергов

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    ay

    Батька - узурпатор, популист, дружит и с нашими и с вашими. И ваапше калхознык.



    Батька хозяин, у которого ещё поучиться нужно. Батьку все уважают и порядрк у них не сравнить с Россией и её такими же "хозяевами".

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    апчхее

    Алекс К

    апчхее

    Русским языком сказано-если продукция из стран,которые под санкциями,то баста!

    Че непонятного!

    Иль призываете нарушать?



    белорусов тоже под запрет?

    дурачьё...у нас единственный друг был.

    вона какая внешняя политика,за которую нужно уваджать путина,где он страну поднял сколен

    кто у России друг теперь?



    Только флот и армия



    граждане Россию поддержат?

    каждый 7 судим,а тюрьмы переполнены,уголовные статьи декриминализируются, уровень жизни падает. кто за Россию будет? пара ржавых корыт и тройка генералов?

    идите в пень,у меня ипотека. а таких как я еще миллионов 50.

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    точнее не Россию,они то поддержат всегшда. путена поддержат? думаю нет

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    нормальные страны торгуют,интегрируются в мировое сообщество. нет бл у нас свой путь. путь васильевой,улюкаева,полковника миллиардера.

    а с кем работать путену? он сам сказал. поэтому у него в друганах виолончелист в кипрских офшорах,ага

  • апчхее

    апчхее
    5 часов назад

    Полицай нарисовался

  • ё

    ё
    5 часов назад

    Походу скоро опять докатимся до гуманитарной помощи и уж тогда пофигу будет, чьи продукты хавать.

    Вова нас доуправляет скоро до голодухи.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Своё бы мясо выращивали, не пришлось бы ввозить из Беларуси!

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    кредиты бы под меньший процент!

    но владимир владимирович лучше поможет пальмире,ага

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    москва жрет за счет турции,болгарии,белоруси.

    щас у них и мясо поднимется в цене, москвитяне и так ропщут втишь

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