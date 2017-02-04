В Россию запретили ввозить мясо из Белоруссии

Фото: moskva.meatinfo.ru

Россия вводит запрет на ввоз говядины из Минской области Белоруссии. Причина — подозрения в реэкспорте мяса из Европы и Украины, поставки откуда запрещены российскими властями. Об этом пишет gazeta.ru.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора, который неоднократно говорил о махинациях белорусских поставщиков мяса. По мнению экспертов, запрет не будет ощутим для российских потребителей, так как коснется небольшого объема поставок.

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#сельское хозяйство #торговля

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