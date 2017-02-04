В Благовещенске открылся 10-й ролевой фестиваль

В субботу, 4 февраля, в Городском доме культуры открылся 10-й зимний ролевой фестиваль и второй амурский ролевой фестиваль (АРФа). Впервые мероприятие, которое завершится 5 февраля, стало тематическим. За основу праздника организаторы взяли тематику произведений писателя Николая Гоголя.

«У нас все по теме. Открытие фестиваля – это "Заколдованное место", турнир – "Тарас Бульба", игра – "Сон в майскую ночь", бал – "Ночь перед Рождеством"», – пояснил руководитель клуба ролевого и исторического моделирования «Дружина», режиссер Городского дома культуры Сергей Малков.

В первый день фестиваля прошло его открытие. Участникам показали книгу, оформленную под старину, под семью печатями. Книгу нужно было открывать постепенно, отгадывая загадки по произведениям Гоголя. Необходимо было вспомнить, например, чем Солоха потчевала своих гостей, или значение красного свитка. Когда все печати вскрыли, выяснилось, что там написана история «АРФы». Участникам напомнили историю фестиваля ролевиков и показали в картинках, что ожидает их на текущем мероприятии.

«Когда мы после первой "АРФы" собирались организовывать вторую, решили, что она будет тематическая. И когда сели обсуждать, какой же тематики придерживаться, поступило предложение развить тему "Вечеров на хуторе близ Диканьки". И тут раз, мысли пошли. Всем тема понравилась. Можно петь, танцевать, импровизировать», – рассказал Сергей Малков.

К фестивалю «АРФа» все участники готовились заранее. Репетировали, шили или подыскивали себе костюмы. Мужчины облачились в шаровары, подвязанные кушаками. Девушки были в цветастых сарафанах, а волосы украсили венками. Все участники еще и выбрали себе новые тематические имена, такие как Андрий, Петро, Параскева. Некоторые даже учили украинскую речь.

«По паре фраз все заучили хотя бы. Гарны хлопцы, дывчины, жинка, цибуля. Разговорные фразы, обычные, которые можно и сейчас на Украине встретить. Такие классические варианты и жаргоны», – рассказала участница фестиваля «АРФа» Татьяна Мурмило.

В первом дне фестиваля приняли участие около 50 человек. Приехали также 15 гостей из Хабаровска – ролевики и музыканты. Они будут исполнять на балу средневековую музыку. Всего за два дня, как пояснили организаторы, на «АРФе» ожидается около 80 участников. В воскресенье, 5 февраля, в 10:00 будет турнир, в 15:00 – видеосалон, в 17:30 – представление будущего сезона. В 18:00 стартует бал, куда пропустят тех, кто приобрел билет за 200 рублей и оделся в украинский национальный наряд.

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