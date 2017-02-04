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4 февраля 2017, 15:21 12

Кастинг на «Альфа-канале» собрал в основном благовещенцев с высшим образованием

Кастинг на «Альфа-канале» собрал в основном благовещенцев с высшим образованием

В субботу, 4 февраля, благовещенская телекомпания «Альфа-канал» провела кастинг народных ведущих.Открытие было назначено на 10:00. Но первые желающие попробовать себя в новой роли стали собираться к 9 утра. В этом году большая часть претендентов попасть в телеэфир – люди взрослые, работающие. Приходили и сотрудники таможни, различных госструктур, финансовые консультанты, научные работники и даже дрессировщики.

«Я консультант по исследованиям и рекламе, – рассказала первая участница кастинга, 24-летняя Юлия Кузнецова. – Я еще к 9 часам пришла, хотела пораньше очередь занять. Захотелось что-то новое попробовать, попытаться стать ведущей "Альфа-новостей" или "Простых вопросов"».

Благовещенский активист Игорь Меметов, который проводит различные благотворительные акции и по роду своей деятельности часто общается с журналистами, решил сам оказаться по ту сторону камеры. «Да я знаю, что не пройду! Но очень хотелось посмотреть на вашу работу изнутри», – признался Игорь. Ему так понравилось общение с редакторами программ, что он подарил каждой по тюльпану.

«А мне было бы интересно записать интервью с президентом Америки Дональдом Трампом!» – поделился своими мыслями участник кастинга Максим Вяземский. Максим несколько лет назад уже пытался стать народным ведущим, даже прошел в полуфинал программы «Простые вопросы».

«Я с тех пор отслужил в армии, возмужал, полысел, – улыбается Максим. – Сейчас занимаюсь предпринимательской деятельностью. Вот недавно смотрел документальный фильм про Дональда Трампа. Как сложно ему было, как долго он шел к тому, чтобы стать крупным бизнесменом. И мне очень захотелось поговорить с ним, чтобы он поделился секретами своего успеха».

Средний возраст участников кастинга в этом году – 25 лет и старше, отметили в телекомпании. «Раньше часто приходили молодые и совсем молодые люди, школьники. В этом году много взрослых, думающих людей, у которых уже есть какой-то жизненный опыт. И практически все с высшим образованием», – отметила генеральный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.

Отличительной чертой нынешнего набора стало и то, что практически половина участников – это представители мужского пола. Раньше мужчины на кастинге были редкостью.

Один благовещенец решил, что «Альфа-канал» набирает новых сотрудников и пришел на кастинг как на собеседование. На его вопрос – сколько будут платить – ему ответили, что это мероприятие бесплатное, оно для тех, кто хочет попробовать себя в роли телеведущего. Мужчина ушел разочарованный.

В общей сложности отбор сегодня прошли 65 человек. Среди потенциальных народных ведущих были и сотрудники одного из министерств, и учителя русского языка и литературы. Трое претендентов приехали на каникулы из Китая и тоже решили попытаться разнообразить свою жизнь.

«А я работаю уборщицей в областном правительстве, – рассказала членам жюри одна из участниц – Дарья Дрозд. Пришла сюда потому, что поспорила со своей мамой. Она сказала, что люди с брекетами не могут попасть на телевидение. Я хочу доказать, что могут. Хочу какого-то адреналина, нервы себе пощекотать».

Впервые в этом году онлайн-трансляция кастинга велась в Instagram. Пользователи активно обсуждали претендентов на народных ведущих, а в комментариях тут же советовали редакторам, кого брать, а кого нет.

По итогам сегодняшней встречи выбрали несколько претендентов на ведение таких программ, как «Альфа-новости», «Сканер», «Простые вопросы», «Благовещенск. Инструкция по применению», «Новости экономики» и «Погода». Завтра, 5 февраля, для них проведут второй этап кастинга – работу в студии. Тех, кто справится с этой задачей, зрители увидят в эфире во вторник, 14 февраля.

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#конкурсы #СМИ

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    10 часов назад

    удален

  • РАМ

    РАМ
    10 часов назад



    В этом году большая часть претендентов попасть в телеэфир – люди взрослые, работающие. Приходили и сотрудники таможни, различных госструктур, финансовые консультанты, научные работники и даже дрессировщики.



    Интересно, а почему не пришли штукатуры, маляры или плотники?

  • igorstesin589

    igorstesin589
    6 часов назад

    Так они на работе все ...

  • Бред-28

    Бред-28
    6 часов назад

    Кастинг на «Альфа-канале» собрал в основном благовещенцев с высшим образованием

    ....я записался...меня не позвали....

  • Ксаныч

    Ксаныч
    6 часов назад

    не оплачивается-добровольцы.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Высшее образование ещё не признак интеллекта и ума.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Андрюха Пукач пришёл?

  • Бред-28

    Бред-28
    3 часа назад

    paravis

    Высшее образование ещё не признак интеллекта и ума.



    да? это ещё почему это? ивот что, потрудитесь-ка перечислить признаки интилекта и ума))))только не говорите про синтаксис и пунктуацию))))это уже не модно...

  • Бред-28

    Бред-28
    3 часа назад

    Tуман

    Андрюха Пукач пришёл?



    Простите , Андрюха...чего?))))

  • xKitnis

    xKitnis
    2 часа назад

    Бред-28

    paravis

    Высшее образование ещё не признак интеллекта и ума.



    да? это ещё почему это? ивот что, потрудитесь-ка перечислить признаки интилекта и ума))))только не говорите про синтаксис и пунктуацию))))это уже не модно...



  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Точно народные

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    15 минут назад

    Сейчас наличие высшего образование примерно то же самое, как и отсутствие вредных привычек. Профанация образования по сути

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