Мигрантов без трудовых договоров выселят из России

Фото: izvestia.ru

МВД разработало законопроект, который предусматривает выдворение из России мигрантов из стран Евразийского экономического союза за отсутствие трудового договора. Кроме этого, для нарушителей предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Белоруссии — они освобождены от получения миграционной карты, пишет газета «Известия».

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает дополнить статью 13 федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» пунктом по которому без заключения трудового договора иностранец должен будет уехать из России. Это, по мнению разработчиков закона, поможет контролировать сроки пребывания мигрантов.

Авторы документа также предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 000 до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 250 000 до 800 000 рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.

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#закон #работа #российская власть

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