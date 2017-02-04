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4 февраля 2017, 12:26 5

Инкассатор, обокравший Сбербанк в Благовещенске, не смог обжаловать решение суда

Инкассатор, обокравший Сбербанк в Благовещенске, не смог обжаловать решение суда

Инкассатор Евгений Шипицын, укравший из банкомата Сбербанка в Благовещенске 7,8 миллиона рублей, проведет в колонии общего режима четыре года. 2 февраля, приговор, вынесенный ему Благовещенским горсудом, вступил в законную силу. Мужчина пытался обжаловать принятое решение в областном суде, просил об оправдательном приговоре. Однако судейская коллегия оставила решение без изменений, сообщает прокуратура Амурской области.

В начале декабря Благовещенский городской суд приговорил старшего инкассатора Сбербанка России 41-летнего Евгения Шипицына к четырем годам лишения свободы. В ноябре 2015 года мужчина украл из банкомата 7 889 300 рублей. Мужчина похитил деньги, зная коды охранно-пожарной сигнализации, сейфовой двери, обладая информацией о загрузке банкомата деньгами. Преступника удалось найти благодаря видео, снятому камерой наблюдения. Видеоматериал послужил доказательством в суде. Шипицына признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере».

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    10 часов назад

    дебил, на что рассчитывал? коды сигнализаций знал, а то что видется видеозапись не знал? об этом же на каждом банкомате написанно

  • РАМ

    РАМ
    10 часов назад

    Graf1977

    дебил, на что рассчитывал? коды сигнализаций знал, а то что видется видеозапись не знал? об этом же на каждом банкомате написанно



    Может быть и не дебил. 8 мультов за реальных три года тюрьмы и три года забвения о невозможности взыскания он вряд ли мог заработать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    РАМ

    Graf1977

    дебил, на что рассчитывал? коды сигнализаций знал, а то что видется видеозапись не знал? об этом же на каждом банкомате написанно



    Может быть и не дебил. 8 мультов за реальных три года тюрьмы и три года забвения о невозможности взыскания он вряд ли мог заработать.



    Ну да, ипотека бы ему на 20 лет ишачить нарисовалась... а тут.. три года на казённых харчах. Посидит за "зарплату" в 220 тысяч в месяц :)))

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Вряд ли, быстро высосут это бабло люди государевы. Не мешок картошки же украл и взять с него нечего.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Не смог обжаловать, потому что денег мало украл.

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