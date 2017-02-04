Инкассатор, обокравший Сбербанк в Благовещенске, не смог обжаловать решение суда

Инкассатор Евгений Шипицын, укравший из банкомата Сбербанка в Благовещенске 7,8 миллиона рублей, проведет в колонии общего режима четыре года. 2 февраля, приговор, вынесенный ему Благовещенским горсудом, вступил в законную силу. Мужчина пытался обжаловать принятое решение в областном суде, просил об оправдательном приговоре. Однако судейская коллегия оставила решение без изменений, сообщает прокуратура Амурской области.

В начале декабря Благовещенский городской суд приговорил старшего инкассатора Сбербанка России 41-летнего Евгения Шипицына к четырем годам лишения свободы. В ноябре 2015 года мужчина украл из банкомата 7 889 300 рублей. Мужчина похитил деньги, зная коды охранно-пожарной сигнализации, сейфовой двери, обладая информацией о загрузке банкомата деньгами. Преступника удалось найти благодаря видео, снятому камерой наблюдения. Видеоматериал послужил доказательством в суде. Шипицына признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере».

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