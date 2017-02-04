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4 февраля 2017, 11:46 5

Самолет из Москвы авиакомпании «Икар» задерживается на 10 часов

Самолет из Москвы авиакомпании «Икар» задерживается на 10 часов
Фото: img1.liveinternet.ru

На 10 часов 20 минут задерживается прилет рейса 301 авиакомпании «Икар» из Москвы в Благовещенск. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта Игнатьево в разделе «онлайн-табло».

Самолет авиакомпании «Икар» должен был приземлиться в столице Приамурья 4 февраля в 10:10, однако время его прибытия изначально перенесли на 19:00. Затем время изменилось на 20:30.

Этот же самолет в 13:00 должен был взять на борт пассажиров из Благовещенска и лететь во Вьетнам. Теперь время вылета в Нячанг также перенесено — до 22:00.

Как рассказали специалисты аэропорта, о причинах задержки им ничего не известно. Представитель компании «Икар» в Благовещенске от комментариев отказался.

Просмотров всего: 2337

#транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    15 часов назад

    что то зачастили с задержками

  • виталя1979

    виталя1979
    13 часов назад

    а этот рейс вечно в последние месяц -два должен прилетать в 10 ,а часто в 12 ,в 13 и тд -каждую субботу одно и тоже

  • ay

    ay
    12 часов назад

    Каждую? Не замечал, но и не ставил это целью. А сегодняшнего прилёта раньше 22:00 и ждать не стоит. А вылета - раньше полночи.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    11 часов назад

    Разлетались.Сидите дома.

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    3 часа назад

    Ксаныч

    Разлетались.Сидите дома.



    А завидовать плохо.

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