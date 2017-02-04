Самолет из Москвы авиакомпании «Икар» задерживается на 10 часов

Фото: img1.liveinternet.ru

На 10 часов 20 минут задерживается прилет рейса 301 авиакомпании «Икар» из Москвы в Благовещенск. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта Игнатьево в разделе «онлайн-табло».

Самолет авиакомпании «Икар» должен был приземлиться в столице Приамурья 4 февраля в 10:10, однако время его прибытия изначально перенесли на 19:00. Затем время изменилось на 20:30.

Этот же самолет в 13:00 должен был взять на борт пассажиров из Благовещенска и лететь во Вьетнам. Теперь время вылета в Нячанг также перенесено — до 22:00.

Как рассказали специалисты аэропорта, о причинах задержки им ничего не известно. Представитель компании «Икар» в Благовещенске от комментариев отказался.

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