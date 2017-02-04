Трое сбитых в Благовещенске пешеходов находятся в удовлетворительном состоянии

Две женщины и ребенок, которых 3 февраля в Благовещенске по улице Ленина сбил автомобиль, находятся в удовлетворительном состоянии. Как пояснили в детской областной больнице, у ребенка перелом голени. Маленький пациент проходит лечение в отделении детской политравмы.

В приемном покое Амурской областной клинической больницы рассказали, что женщины-пешеходы чувствуют себя хорошо. После ДТП их поместили в травматологическое отделение сочетанной травмы. У женщины средних лет диагностировали перелом правой ноги. У пожилой пациентки – ушиб голени.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 3 февраля, в Благовещенске в районе пересечения улиц Ленина и Театральной автомобилист на Toyota Progres на большой скорости сбил троих человек, снёс знак, светофор и въехал в столб.

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