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4 февраля 2017, 10:55 13

Трое сбитых в Благовещенске пешеходов находятся в удовлетворительном состоянии

Трое сбитых в Благовещенске пешеходов находятся в удовлетворительном состоянии

Две женщины и ребенок, которых 3 февраля в Благовещенске по улице Ленина сбил автомобиль, находятся в удовлетворительном состоянии. Как пояснили в детской областной больнице, у ребенка перелом голени. Маленький пациент проходит лечение в отделении детской политравмы.

В приемном покое Амурской областной клинической больницы рассказали, что женщины-пешеходы чувствуют себя хорошо. После ДТП их поместили в травматологическое отделение сочетанной травмы. У женщины средних лет диагностировали перелом правой ноги. У пожилой пациентки – ушиб голени.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 3 февраля, в Благовещенске в районе пересечения улиц Ленина и Театральной автомобилист на Toyota Progres на большой скорости сбил троих человек, снёс знак, светофор и въехал в столб.

Просмотров всего: 4344

#дети #ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • wawbwc

    wawbwc
    14 часов назад

    В приемном покое Амурской областной клинической больницы рассказали, что женщины-пешеходы чувствуют себя хорошо.

  • wawbwc

    wawbwc
    14 часов назад

    Автору хороших выходных )))

  • Хмык

    Хмык
    14 часов назад

    wawbwc

    В приемном покое Амурской областной клинической больницы рассказали, что женщины-пешеходы чувствуют себя хорошо.



    Ненуачо? Хороший метод лечения однако. Почувствовал себя плохо - бросайся под машину и будешь чувствовать себя хорошо.



  • mihlena

    mihlena
    14 часов назад

    Слава Богу ! Что все так хорошо обошлось ( без летального исхода ) .

  • Olivyeva

    Olivyeva
    11 часов назад

    Замечательно!

    Ноги попереломало людям и всё замечательно!

    Офигеваю я с нашего государства...

    Прям всё замечательно.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    11 часов назад

    А причем тут государство?

  • bronislav

    bronislav
    10 часов назад

    3.6

  • РАМ

    РАМ
    10 часов назад

    Агамемнон

    А причем тут государство?



    При том, что оно растит эту прослойку населения, куда входит автор. Задача этой прослойки заключается в формировании общественного мнения. Лживого, неправильного? Ну и что! Задача ГАИ заключается в обеспечении безопасности на дорогах, однако они стрегут с протоколов неплохие премии. Заметили, что во всех текстах АИ об этой аварии слабо упоминается машина скорой, которая перегородила проезд встречному транспортному потоку? Почему? Да потому что в сознании людей уже заложена истина кривосудия - кто врезался тот и виноват, а кто жезлом машет, тот всегда прав.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    9 часов назад

    РАМ

    Агамемнон

    А причем тут государство?



    При том, что оно растит эту прослойку населения, куда входит автор. Задача этой прослойки заключается в формировании общественного мнения. Лживого, неправильного? Ну и что! Задача ГАИ заключается в обеспечении безопасности на дорогах, однако они стрегут с протоколов неплохие премии. Заметили, что во всех текстах АИ об этой аварии слабо упоминается машина скорой, которая перегородила проезд встречному транспортному потоку? Почему? Да потому что в сознании людей уже заложена истина кривосудия - кто врезался тот и виноват, а кто жезлом машет, тот всегда прав.



    +1 сознание народа в общей массе слабо, а учтите что на форуме не самые глупые люди пишут

  • nerfy

    nerfy
    8 часов назад

    Были в том районе вчера по делам, зашли в сбербанк, там "свидетели" рассказывают всем желающим:"Все, женщину сбили насмерть, уже накрыли и увезли, детей откачивают..."

  • Амурская правда

    Амурская правда
    5 часов назад

    Редакция Амуринфо не вызывает доверия, публикуя недостоверную информацию. Лично знаю пострадавших, они в шоке от того, что здесь пишут про то чуть ли им завтра не домой..."чувствуют себя хорошо"- ЧУШЬ!!!! Плохо себя чувствуют, лица у обоих раскурочены...сильное сотрясение, отсутствие зубов, сильные ушибы, переломы, психологическая травма...перечислять дальше?!!!

    Редакция, просьба, проверяйте информацию иначе вы просто сплетнями занимаетесь и ТОЛЬКО!!!

    А то ощущение, что уже автомобиль молодого парня без водителя сам людей сбил...и все в порядке!!

  • Ариадна

    Ариадна
    3 часа назад

    Амурская правда

    Редакция Амуринфо не вызывает доверия, публикуя недостоверную информацию. Лично знаю пострадавших, они в шоке от того, что здесь пишут про то чуть ли им завтра не домой..."чувствуют себя хорошо"- ЧУШЬ!!!! Плохо себя чувствуют, лица у обоих раскурочены...сильное сотрясение, отсутствие зубов, сильные ушибы, переломы, психологическая травма...перечислять дальше?!!! Редакция, просьба, проверяйте информацию иначе вы просто сплетнями занимаетесь и ТОЛЬКО!!! А то ощущение, что уже автомобиль молодого парня без водителя сам людей сбил...и все в порядке!!



    Не в порядке!

    На видео видно поворот скорой , которая завершая маневр налево, просто выехала на встречную полосу,хотя необходимо пропустить транспорт, едущий прямо..

  • betacam

    betacam
    1 час назад

    Армян был за рулем! Сейчас диаспора армянская уже на Кобелева вышла ,тот команду дал подконтрольным СМИ дело это заминать! Советую родителям пострадавших бороться за справедливое наказание виноватых армян!

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