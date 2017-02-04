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4 февраля 2017, 09:56 1

Пуски ракет на Восточном увидят иностранные делегации

Пуски ракет на Восточном увидят иностранные делегации
Фото: batop.ru

Космодром Восточный будут посещать иностранные делегации. Гости смогут наблюдать коммерческие пуски ракет, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сейчас Роскосмос прорабатывает возможность проведения коммерческих запусков с первого российского гражданского космодрома современной России. Для обеспечения пусков проводятся рекогносцировочные работы – рассматривается возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки. Также прорабатывается размещение рабочих мест в унифицированном техническом комплексе.

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#космодром

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