160 лет назад мир познакомился с неандертальцем

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160 лет назад научной общественности впервые представили неандертальца. В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад. Годом позже, 4 февраля 1857 года, в Бонне состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем».

Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости находки тогда не оценило и не поверило в её древнее происхождение. Но в конечном итоге неандерталец «победил». В ископаемом виде его останки были найдены ещё в 400 местах Северного полушария Евразии.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году учёным удалось расшифровать их гены, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Было установлено, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, и они считаются нашими прямыми предками.

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4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель этого международного дня – повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению. Известно, что возникновение 43 % раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью таких норм здорового поведения, как ограждение доступа к курению, борьба с этим явлением; физическая активность, сбалансированная, здоровая пища; вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки; избегание длительного пребывания на солнце и в соляриях.

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110 лет назад родился поэт и переводчик Дмитрий Кедрин. Художественное мастерство поэзии Кедрина, писавшего в широком диапазоне от острых эпиграмм до масштабных исторических поэм, характеризуют соединение лиризма, эпичности, самобытного использования приёмов драматизации – монологичности, диалогов, ролевой лирики, сказового и песенного фольклорного начала. Кедрина считают одним из наиболее талантливых продолжателей и интерпретаторов русского устного народно-поэтического творчества.

Произведения поэта, частично обращённые вглубь веков, а также к мифологическим, вневременным темам, к сюжетам православной догматики, не были восприняты советской литературной критикой 1930-1940 годов, при жизни поэта был опубликован единственный его сборник «Свидетели» из 17 стихотворений. Отдельный пласт творчества Кедрина представляет его патриотическая, военно-фронтовая поэзия. Помимо стихов и поэм литературное наследие Кедрина включает в себя сказки, песни, драму в стихах, значительное число переводов.

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50 лет сегодня могло бы исполниться Сергею Гринькову – двукратному олимпийскому чемпиону в парном катании на льду, четырёхкратному чемпиону мира. С 1982 года Сергей выступал в паре с Екатериной Гордеевой, которая в апреле 1991 года стала его супругой. 11 сентября 1992 года у них родилась дочь Дарья. В 1990 году пара ушла из любительского спорта к Татьяне Тарасовой в Театр на льду «Все Звёзды». В 1991-92 годах пара успешно выступала на профессиональных чемпионатах мира. В 1993 году Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет изменили правила и приняли решение разрешить фигуристам-профессионалам вернуть любительский статус и принять участие в Олимпийских играх. Воспользовавшись новыми правилами, Гордеева и Гриньков возвращаются в любительский спорт и выигрывают чемпионат России, Европы и Олимпийские игры в Лиллехаммере.

20 ноября 1995 года во время тренировки на льду американского Лейк-Плэсида Сергею неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Гриньков скончался практически на месте, помощь немедленно прибывших медиков была уже бесполезна. Причиной смерти был назван обширный инфаркт.

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