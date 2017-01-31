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31 января 2017, 21:36 3

На «Покровском руднике» бульдозер ушел под лед

На «Покровском руднике» бульдозер ушел под лед

31 января во второй половине дня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области поступила информация о происшествии на искусственном водоеме в Магдагачинском районе.

По предварительной информации, на территории «Покровский рудник», на 56-ом километре автодороги Зея–Тыгда, под лед провалился бульдозер. В автомобиле находился водитель. Он выбраться не успел.

Для проведения водолазных работ к месту происшествия из Благовещенска выдвинулась водолазная группа Амурского филиала ДВРПСО в составе четырех человек, одной единицы техники.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

«Он вел работы и его стянуло на лед. Махина 48 тонн весит. Лед не выдержал», – сообщили Амур.инфо очевидцы происшествия.

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#происшествия

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    на 56-ом километре автодороги Зея–Тыгда, под лед провалился бульдозер. В автомобиле находился водитель. Он выбраться не успел.

    Так автомобиль провалился или бульдозер?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    под лед провалился бульдозер. В автомобиле находился водитель.



    Сами-то поняли, что написали?

  • Ольга99

    Ольга99
    3 часа назад

    При чем тут автомобиль или бульдозер???????? Я в негодовании просто от человеческой тупости! Человек умер! Умер! Он понимал, что вот он конец жизни пришел...а вы тут бульдозер или автомобиль!

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