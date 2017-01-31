«Боярышник» еще два месяца будет под запретом на амурских прилавках

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Приостановка продажи «Боярышника» и других аналогичных жидкостей в России продлена еще на два месяца. В том числе, благодаря и обращению Приамурья в российское правительство. Об этом заявил губернатор Александр Козлов на расширенном совещании. «Если надо, то будем продлевать и трижды, и четырежды. До тех пор, пока это будет необходимо», – добавил он.

В заседании приняли участие представители восьми областных министерств. Кроме того, к обсуждению вопроса подключились управление занятости населения, прокуратура Амурской области, УМВД, Роспотребнадзор. А так же главы муниципальных образований Приамурья и общественные организации.

Амурская область, по данным амурского управления Роспотребнадзора, находится в числе регионов-лидеров, где контроль постановления наиболее качественный. С 26 декабря 2016 проверено 986 объектов торговли, на 60 объектах выявлены нарушения: арестовано 4 288 штук (464,72 литра) продукции, запрещенной к реализации (лосьоны: «Боярышник», «Огуречный» «Ромашковый», «Вита-септ», «Розовая вода»). Основная часть выявленной продукции, запрещенной к реализации, произведена в Казахстане.

Самые большие партии спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации, были обнаружены в городах Зея (более 700 штук), Белогорск (около 500 штук) и Благовещенск (более 300 штук).

По данным УМВД за 2016 год было зафиксировано 1 125 административных нарушений за незаконный оборот алкоголя. В результате 1750 декалитров опасного спиртного отправлено на уничтожение. Министр здравоохранения области Николай Тезиков, за 2016 год 643 амурчанина погибли при том или ином влиянии алкоголя. Из этого числа: 18,2 % - это самоубийства, 10,4 % – убийства, 7,8 % – случайные отравления спитросодержащей продукцией.

В результате совещания губернатор Александр Козлов поручил продолжить тесное сотрудничество всех министерств и ведомств с тем, чтобы эффективнее применять законные меры преследования нарушителей, а так же усилить профилактику алкоголизации и популяризацию здорового образа жизни среди населения Амурской области. Для координации всей работы по поручению губернатора разрабатывается уникальная «дорожная карта», которая позволит выработать алгоритм действий и четко контролировать исполнений планов. «Эта тема будет стоять на моём личном контроле», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #областная власть

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